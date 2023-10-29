به گزارش خبرگزاری مهر، هرمز صیدی ورزشکار تیم ملی پارادو میدانی در رشته پرتاب نیزه که موفق به مدال نقره این رشته در بازی‌های پا را آسیایی در هانگژو چین شد، در راستای همدردی با مردم غزه و هم چنین محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و کشتار مردم مظلوم غزه، مدال این دوره از بازی‌های خود را به ورزشکاران و مردم فلسطین اهدا کرد.

هرمز صیدی با اشاره به جنایات اسرائیل اظهار کرد: همزمان با برگزاری مسابقات پا را آسیایی در هانگژو چین، رژیم صهیونیستی اسرائیل با بمباران پناهگاه و بیمارستان المعمدانی جنایت بزرگی را رقم زد.

صیدی ادامه داد: این جنایت دل جهانیان و امت اسلامی را به درد آورد و بنده با اهدا این مدال به ورزشکاران و مردم فلسطین امیدوارم لبخند و شادی را به مردمان ستم دیده و مظلوم فلسطین هدیه کنم و باشد که روزی سرنگونی و پایان رژیم صهیونیست شادی عظیمی را به آنان ببخشد.

این قهرمان کرمانشاهی خاطرنشان کرد: تمام تلاشم را کردم که طلایی شوم و در یک قدمی آن بودم اما با اختلاف خیلی کم به مدال نقره رسیدم و شرمنده ملت ایران شدم، امیدوارم با تلاش و پشتکار خود و مربیان دلسوزم بتوانم بار دیگر در سری مسابقات بعدی با مدال خوشرنگ طلا این شکست را جبران کرده و شادی را به دل تمام هم میهنان عزیزم در سراسر جمهوری اسلامی ایران ببخشم.