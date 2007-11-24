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۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۵۳

38 گروه پزشکی به مناطق مختلف فارس اعزام شدند

38 گروه پزشکی به مناطق مختلف فارس اعزام شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج جامعه پزشکی استان فارس از اعزام 38 گروه پزشکی به مناطق محروم استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی زارع خفری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از درمان و ویزیت رایگان بیماران به عنوان اهداف اعزام گروه های مذکور یاد کرد و اظهار داشت: این گروه ها شامل پزشک، پرستار و تکنسین دارویی هستند.

وی ادامه داد: گروه های پزشکی اعزام شده پس از معالجه سرپایی بیماران، آن گروه را که نیازمند به اقدامات تخصصی باشند به درمانگاه ها و مراکز تخصصی استان اعزام خواهند کرد.

زارع خفری با تاکید بر اینکه هر گروه پزشکی به اقلام دارویی نیز مجهز هستند، یادآور شد: این داروها به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.

مسئول بسیج جامعه پزشکی فارس از برپایی 26 درمانگاه صلواتی عمومی، تخصصی و دندانپزشکی در سطح استان خبر داد و افزود: در تمام این درمانگاه ها ویزیت و معاینه بیماران طی هفته بسیج رایگان انجام خواهد شد.

کد مطلب 592429

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