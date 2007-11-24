38 گروه پزشکی به مناطق مختلف فارس اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی زارع خفری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران از درمان و ویزیت رایگان بیماران به عنوان اهداف اعزام گروه های مذکور یاد کرد و اظهار داشت: این گروه ها شامل پزشک، پرستار و تکنسین دارویی هستند.

وی ادامه داد: گروه های پزشکی اعزام شده پس از معالجه سرپایی بیماران، آن گروه را که نیازمند به اقدامات تخصصی باشند به درمانگاه ها و مراکز تخصصی استان اعزام خواهند کرد.

زارع خفری با تاکید بر اینکه هر گروه پزشکی به اقلام دارویی نیز مجهز هستند، یادآور شد: این داروها به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.

مسئول بسیج جامعه پزشکی فارس از برپایی 26 درمانگاه صلواتی عمومی، تخصصی و دندانپزشکی در سطح استان خبر داد و افزود: در تمام این درمانگاه ها ویزیت و معاینه بیماران طی هفته بسیج رایگان انجام خواهد شد.