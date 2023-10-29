پایش خبرنگاران و نشریات فعال هر ۶ ماه یک بار

به گزارش خبرنگار مهر، پیام احمدی صبح یکشنبه در چهل و سومین نشست شورای اطلاع‌رسانی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به تأکید اعضای شورا بر اطلاع‌رسانی دقیق و کامل اقدامات کم‌سابقه دولت سیزدهم در این استان اظهار کرد: تدوین اطلس رسانه‌ای به‌منظور رصد وضعیت رسانه در استان با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در همراهی دیگر دستگاه‌های مرتبط از مصوبات این نشست به شمار می‌رود.

وی تعیین موضوعات اولویت‌دار چهارمحال و بختیاری برای ضریب بخشی در رسانه را از دیگر موارد مطرح شده در این نشست دانست و افزود: قرار گرفتن متخصصان علوم ارتباطات در کنار تیم رسانه‌ای استانداری و ارائه مشاوره به دستگاه‌های اجرایی برای بهبود اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده و پیشرفت‌های به دست آمده در حوزه‌های مختلف هم از پیشنهادهای اعضای شورا در نشست چهل و سوم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برپایی میزگردهای تخصصی ویژه تبیین دستاوردهای دولت در خبرگزاری‌ها و آسیب‌شناسی کاهش مشارکت رسانه‌ای در پوشش برخی موضوعات خبری و سازمانی هم از مواردی به شمار می‌رود که اعضای شورای اطلاع‌رسانی درباره آن به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

احمدی عنوان کرد: چگونگی آماده شدن حوزه رسانه‌ای چهارمحال و بختیاری برای اطلاع‌رسانی و آگهی بخشی از فرآیند دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقش‌آفرینی مؤثر در جلب مشارکت‌های عمومی یکی از مهم‌ترین مباحث اعضای شورای اطلاع‌رسانی چهارمحال و بختیاری است.

وی همچنین با اشاره به طرح موضوع چگونگی توزیع آگهی‌های دولتی و نهادهای عمومی در فضای خبری چهارمحال و بختیاری و به عنوان دستگاه متولی این امر خاطرنشان کرد: تمامی آگهی‌های دولتی و نهادهای عمومی باید برای توزیع در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شود و دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند دراین‌باره به صورت مستقیم ورود کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بنا به برنامه‌ریزی انجام‌شده فهرست خبرنگاران فعال و نشریات دارای مجوز نیز از این پس هر ۶ ماه به‌روزرسانی شده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا فرآیند انجام امور اطلاع‌رسانی و دیگر برنامه‌های مرتبط به شکلی منظم‌تر به پیش برود.

احمدی در ادامه به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان در میزان تبیین دستاوردها و اقناع افکار عمومی در ۶ ماهه نخست امسال نیز اشاره و تصریح کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از بین ۵۲ دستگاه ارزیابی شده، ۹ دستگاه توانستند امتیاز کامل را در شاخص‌هایی همچون میزان ارتباط با رسانه، حضور در رسانه‌های نوین، روشنگری نسبت به شایعات و شبهات، تعامل و ارتباطات تبیینی، تولید محتوای رسانه‌ای و استقرار روابط عمومی الکترونیک به دست آورند که تلاش خواهد شد این ارزیابی در فرصت‌های بعدی برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی انجام شود.

وی با بیان اینکه طرح رسانه‌ای هفته‌های فرهنگی استان‌ها نیز بناست در رادیو ایران اجرایی شود، اظهار داشت: انعکاس اقدامات و عملکرد دولت مردمی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، تاریخی، کشاورزی و صنعتی استان‌ها محور این برنامه رسانه‌ای است که لازم است دستگاه‌های اجرایی استان با مشارکت مطلوب یکدیگر از این فرصت برای معرفی توانمندی‌ها به خوبی استفاده کنند.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی چهارمحال و بختیاری برخی گلایه‌های خبرنگاران در طولانی شدن روند دسترسی به اطلاعات خبری را نیز یادآور شد و گفت: بنا به تصمیم اعضای این شورا در صورتی که خبرنگاری نتواند به اطلاعات لازم برای تهیه و انتشار خبر رسمی دسترسی یابد می‌تواند در هماهنگی با معاونت مربوطه در استانداری و یا از طریق دبیرخانه شورا موارد را پیگیری کند.

احمدی در پایان طرح برنامه دور دوم سفر رئیس جمهور به استان را نیز یکی دیگر از مباحث نشست چهل و سوم شورای اطلاع‌رسانی بیان کرد و افزود: با توجه به اعلام استاندار، چهارمحال و بختیاری پیش از زمان مقرر میزبان رئیس جمهور در دور دوم سفرها خواهد بود که با توجه به شرایط آب و هوایی و ملاحظات لازم، زمان دقیق سفر اعلام خواهد شد.