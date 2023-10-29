مانور خروج ایمن در مدارس کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با قرارگیری در هفته پدافند غیر عامل بیش از ۲۰۰ برنامه در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد هدف گذاری شده است.

در یکی از این برنامه‌ها مانور خروج ایمن از مدارس با محوریت ۹ تیم امداد به شکل همزمان در ۹ نقطه استان اجرایی شد.

در قالب این مانور علاوه بر فراگیری آموزش‌ها توسط دانش آموزان، تیم‌های امدادی انتقال مجروحین و آسیب دیدگان را به شکل عملیاتی اجرایی کردند.

همچنین آموزش مواجه اصولی در آسیب زایی بحران‌ها توسط تیم‌های امدادی انجام شد.

سوم تا دهم آبان ماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است