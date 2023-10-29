به گزارش خبرنگار مهر، موضوع کمبود شیرخشک رگولار در سطح عرضه و به دنبال آن، واردات فوریتی این ماده غذایی برای نوزادان، از سوی سازمان غذا و دارو، با واکنش‌های متفاوتی همراه بود.

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: کمبود شیرخشک هنوز وجود دارد و امیدواریم با سیاست‌های کنترل مصرف، این مشکل به زودی رفع شود.

وی، تفاوت قیمت در سطح عرضه را یکی از دلایل بروز کمبود شیرخشک دانست و افزود: این امکان وجود دارد که مقداری از شیرخشک مصرفی، از مسیر عرضه قانونی خارج شود.

محبوبی با اشاره به گلایه‌های داروخانه‌ها از حاشیه سود پایین شیرخشک، گفت: نه تنها در شیرخشک، به طور کلی عرضه خدمات در سطح داروخانه‌ها، در ارزان‌ترین سطح خود انجام می‌شود. در حالی که تعرفه خدمات داروسازان، رشد بسیار کم و محدودی دارد.

وی ادامه داد: حاشیه سود کالاهای سلامت محور به شدت کاهش پیدا کرده و داروخانه‌ها تمایل ندارند بار مالی این موضوع بر دوش مردم سنگینی کند.

رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: وقتی طرح دارویاری اجرایی شد و پرداختی از جیب مردم ثابت ماند، ما خوشحال بودیم. اما وقتی مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها با تأخیر پرداخت می‌شود، داروخانه‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند.

وی افزود: ما دنبال سود نیستیم، اما انتظار داریم در قبال خدماتی که عرضه می‌کنیم، برای داروخانه‌ها امتیازهایی قائل شوند.

محبوبی با اشاره به موضوع ثبت شیرخشک در سامانه توسط داروخانه‌ها، گفت: توقع داریم تصمیمات سازمان غذا و دارو، یک شبه نباشد و با انجمن هم مشورت کند. زیرا، مشکلات زیادی در مسیر عرضه وجود دارد که داروخانه‌ها نمی‌توانند نسبت به آنها بی اعتنا باشند. اینکه فقط به داروخانه‌ها دستور بدهیم حتماً کد ملی نوزاد برای دریافت شیرخشک ثبت شود، با حواشی زیادی همراه است که فقط داروخانه‌ها با این حواشی مواجه هستند و باید پاسخگو باشند.

وی افزود: اینکه فقط بیاییم یک دستورالعملی را ابلاغ کنیم و بگوییم از فردا باید به آن عمل کنیم، نمی‌شود.