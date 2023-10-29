مشکلات مردم روستای کنار صندل برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایزدی در حاشیه بازدید از تپه کنار صندل جیرفت افزود: تلاش می ود که با تعیین ضوابط مورد نیاز، مشکلات مردم منطقه کنار صندل برطرف شود و بر این اساس، برنامه‌ای برای جا به جایی این روستا در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح نیست.

وی یادآور شد: بر اساس داده‌های باستان شناسی، کنار صندل یک منطقه ارزشمند است و مردم این‌منطقه در درازای تاریخ در این نقطه زندگی کرده اند و ضمن‌اینکه زندگی روزمره خود را انجام‌می دهند صاحبان و حافطان اصلی این محوطه هستند.

مدیرکل ثبت وحریم آثار وحفظ واحیای میراث معنوی وطبیعی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری با اشاره به این مطلب که قطعاً مشکلات مردم روستای کنار صندل با ضوابطی قابل حل است، اظهار داشت: بدون شک خروج مردم‌از این نقطه قطعاً باعث ایجاد مشکلات زیادی برای آنها و همچنین محوطه‌ها می‌شود و میراث فرهنگی به عنوان مانع زندگی افراد نمی‌تواند عمل کند.

ایزدی عنوان کرد: در پژوهشگاه میراث فرهنگی در آنچه در حوزه شناخت مواریث باستان شناسی شاخص و اولویت است، بر اساس حفظ محوطه‌ها، مردم صاحبان و حافظان‌اصلی محوطه‌های تاریخی هستند و خروج مردم از آن نقطه چه بسا باعث آسیب‌هایی می‌شود.