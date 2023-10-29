برخورد با ۱۰ واحد صنفی متخلف در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید خدایاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نظارت سازمان جهاد کشاورزی بر بازار اظهار کرد: بازرسان این سازمان به منظور رصد و پایش رعایت قوانین صنفی از ۵۷ واحد صنفی در مناطق ناصر آباد، محمود آباد، نظام آباد و کوهین حومه شهر بازدید کردند.

وی افزود: این بازدیدها در ۲ اکیپ بازرسی صبح و بعد از ظهر انجام شد که ۱۰ واحد صنفی به دلیل عرضه خارج از شبکه، تعطیلی غیر مجاز، گران‌فروشی، عدم نصب اتیکت، نبودن صاحب جواز و مباشر در واحد صنفی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: همچنین طی این بازدیدها خوار و بار فروشی‌هایی که قیمت محصولات را درج نکرده بودند جریمه شدند.

خدایاری یادآورشد: با توجه به اینکه شهروندان باید از قیمت کالا قبل از خرید اطلاع داشته باشند تاکید می‌شود واحدهای صنفی نسبت به درج قیمت در دید مشتری اقدام نمایند.

وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را به سامانه ۱۲۴ اعلام نمایند.