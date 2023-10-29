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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۸

دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در سیریک اعلام کرد؛

توزیع تجهیزات اهدایی بنیاد علوی در مدارس شهرستان سیریک‎

توزیع تجهیزات اهدایی بنیاد علوی در مدارس شهرستان سیریک‎

سیریک - دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در سیریک گفت: با کمک بنیادعلوی مبلغ ۱۵ میلیارد ریال برای انجام تعمیرات و خرید تجهیزات ضروری موردنیاز مدارس شهرستان سیریک هزینه شد.

میثم رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان به اینکه، بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان هزینه تجهیزات اهدایی بنیاد علوی که در بین مدارس شهرستان سیریک توزیع شد، بیان کرد: این تجهیزات شامل کولر گازی، یخچال، مخزن آب، آبسردکن، چابگر، کامپیوتر و میز و صندلی معلم است که در بین مدارس شهرستان سیریک توزیع شد.

رئیسی افزود: در بخش تعمیرات مدارس از قبیل ایزوگام سقف مدارس، رنگ آمیزی و شاداب سازی محیط مدرسه، کاشی کاری و سرامیک کاری، درب وپنجره و تعمیرات داخلی ساختمان مدارس شهرستان سیریک که با مساعدت بنیادعلوی انجام شد.

وی اظهار کرد: پیش از این کمک های بنیاد علوی در تامین بسته های لوازم التحریر ضروری دانش آموزان نیز جذب و توزیع شده است.

رئیسی تاکید کرد: بنیاد علوی برای کیفیت بخشی به فعالیت ها و طرح و برنامه های آموزشی و پرورشی نیز دانش آموزان سیریک را مورد حمایت قرار خواهد داد.

کد مطلب 5924383

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