توزیع تجهیزات اهدایی بنیاد علوی در مدارس شهرستان سیریک‎

میثم رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان به اینکه، بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان هزینه تجهیزات اهدایی بنیاد علوی که در بین مدارس شهرستان سیریک توزیع شد، بیان کرد: این تجهیزات شامل کولر گازی، یخچال، مخزن آب، آبسردکن، چابگر، کامپیوتر و میز و صندلی معلم است که در بین مدارس شهرستان سیریک توزیع شد.

رئیسی افزود: در بخش تعمیرات مدارس از قبیل ایزوگام سقف مدارس، رنگ آمیزی و شاداب سازی محیط مدرسه، کاشی کاری و سرامیک کاری، درب وپنجره و تعمیرات داخلی ساختمان مدارس شهرستان سیریک که با مساعدت بنیادعلوی انجام شد.

وی اظهار کرد: پیش از این کمک های بنیاد علوی در تامین بسته های لوازم التحریر ضروری دانش آموزان نیز جذب و توزیع شده است.

رئیسی تاکید کرد: بنیاد علوی برای کیفیت بخشی به فعالیت ها و طرح و برنامه های آموزشی و پرورشی نیز دانش آموزان سیریک را مورد حمایت قرار خواهد داد.