به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، علیرضا خزائلی، احسان نورانی، سیدمهدی مجابی، مهرزاد پرهیزکاری، حمیده چوبک، ابراهیم محمدزاده، افسانه جبرئیل زاده، الهام حاجی‌ملکی و علی‌حسن ظاهری به‌عنوان اعضای شورای فنی میراث‌‎فرهنگی قزوین منصوب شدند.

شورای فنی میراث فرهنگی هر استان متشکل از مدیرکل استان (رئیس شورا)، معاون میراث‌فرهنگی استان (دبیر و عضو شورا) و جمعی از کارشناسان متخصص و مجرب این حوزه و بعضاً معماران تجربی است که بنا بر وسعت و حجم فعالیت هر استان، تعداد اعضا متغیر است.

این شورا به منظور نظارت هدفمند و یکپارچه، بررسی‌های دقیق کارشناسی و اخذ تصمیم در قالب قوانین و مقررات موجود و استفاده از خرد جمعی برای نظم‌دهی و اجرایی‌کردن وظایف وزارتخانه در حفاظت و صیانت قانونمند از آثار تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و سایر موضوعات ذی‌ربط تشکیل شده است.

عمده فعالیت این شورا بررسی و اظهارنظر اولیه در مواردی همچون تطابق شرح خدمات مصوب کمیته فنی معاونت میراث‌فرهنگی کشور با شرایط ویژه آثار تاریخی، تدوین دستورالعمل‌های پیشنهادی به‌منظور حسن انجام وظایف شورای فنی استان در حد اختیارات؛ بررسی و اظهار نظر اولیه درباره ضوابط طرح‌های تهیه شده در ارتباط با آثار تاریخی‌فرهنگی؛ بررسی و اظهار نظر اولیه در خصوص طرح‌های شهری و روستایی و همچنین بررسی و اظهارنظر اولیه درباره گزارش‌های کارگاه‌های مرمتی است.