محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، اظهار داشت: در حوزه تبلیغات انتخاباتی هر چقدر به سمت تبلیغات رسانه‌ای و تبلیغات در رادیو و تلویزیون برویم، بسیار مؤثر است و جلوی ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های کلان انتخاباتی را می‌گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستیم، صدا و سیما باید مانند انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌های تبلیغاتی و مناظره برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بگذارد تا فضایی برابر برای تبلیغات انتخاباتی آنان فراهم شود.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ادامه داد: البته طبق گفته رئیس سازمان صدا و سیما، در این دوره قرار است ۲۰۰ کانال انتخابات به تعداد حوزه‌های انتخابیه در نظر گرفته شود تا نامزدها از طریق آنتن تلویزیون بتوانند تبلیغ و برنامه‌های خود را ارائه دهند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر چقدر به سمت هوشمندسازی و رسانه‌ای شدن تبلیغات انتخاباتی برویم، هزینه‌های تبلیغات انتخابات کاهش پیدا می‌کند، اما اگر این فضا در رسانه برای نامزدهای انتخاباتی وجود نداشته باشد، قاعدتاً هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدها کف و سقف مشخصی نخواهد داشت.

آصفری گفت: مردم دیگر فقط به عملکرد و ایده‌های نامزدهای انتخابات برای رفع مشکلات کشور توجه می‌کنند و بر این اساس نامزدهای انتخابات نباید به دنبال ریخت و پاش و هزینه‌های گزاف انتخاباتی باشند، چرا که دوران سُفره انداختن‌های انتخاباتی گذشته است و مردم به این بساط توجهی نمی‌کنند.