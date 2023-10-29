به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: یکی از شهروندان به پلیس مراجعه و مدعی شد شخصی با وی تماس گرفته و خود را مجری صداوسیما معرفی کرده و گفته شما برنده یک دستگاه خودرو شده اید و حتی برای بنده تصاویر سند خودرو را نیز ارسال کرده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرم با ترفندهای خود مالباخته را فریب داده و از او خواسته جهت دریافت جایزه خود کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به وی اعلام می‌کند در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کند، شاکی با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب‌های بانکی خود می‌شود.

سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات فنی و پلیسی متهم در یکی از مناطق جنوبی تهران شناسایی و پس از تشریفات قضایی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی با اشاره به افزایش تعداد شکات به بیش از ۱۵ نفر در روند رسیدگی پرونده افزود: ممکن است شیوه‌های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می‌کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کنند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما و اپراتورهای تلفن همراه، شرکت مخابرات، سازمان حج و زیارت و … با استفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکه‌های اجتماعی با هیچکس تماس نمی‌گیرند و صرف استفاده از لوگو و یا نشان این سازمان‌ها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکه‌های اجتماعی دلیلی بر صحت و تأیید منشأ این تماس‌ها نیست، شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir اطلاع رسانی کنند.