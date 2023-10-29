به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «عشق کتاب» در قالب کمیک استریپ نوشته دبی تانگ به‌تازگی با ترجمه فاطمه مرتضوی نیا توسط انتشارات نیستان منتشر و روانه بازار نشر شده است.

دبی تانگ در سال‌های اخیر به واسطه خلق و انتشار داستان‌های مصور و کمیک در نشریات معتبری چون هافینگتون پست و گودریدز و برخی نشریات مختص کمیک استریپ و آثاری از جمله عشق کتاب و دختری ساکت در دنیای شلوغ به دلیل کسب مخاطبانی جهانی، از شهرت بسیاری برخوردار شده است.

«عشق کتاب» داستانی با محوریت شخصیت زنی جوان و همسرش است. زن عاشق کتاب و خواندن است و در زندگی هیچ کاری نیست که او با کتابخوانی آن را آمیخته نکرده باشد و همین موضوع موقعیت‌هایی عجیب و گاه شیرین را برای او پدید می‌آورد که مؤلف ترجیح داده بیشتر آنها را در قالب تصویرهایی از یک داستان مصور به نمایش بکشد. زن جوان هر موقعیتی را دستمایه و بهانه مطالعه کتاب‌خوانی قرار می‌دهد، یک روز بارانی یا یک روز آفتابی. یک قرار معمولی برای پیاده‌روی و یا قدم زدن زیر باران. حضور در کتابخانه و کافه یا حضور در یک کتابفروشی قدیمی.

به گفته برخی منتقدان دبی تانگ در این کتاب سیمای واقعی یک محتکر کتاب را ترسیم کرده است. کسی که به هر دری می‌زند تا برای خود نسخه‌ای از یک کتاب که دوست دارد تهیه کند. این محتکر گرچه برای خوانندگان موقعیت‌هایی کمیک و طنزآمیز مهیا ساخته اما راوی آن در واقع سیمای یک فرد کتابخوان و اهل مطالعه را پیش چشم مخاطبان کتاب ترسیم کرده و به آنها گوشزد می‌کند که کتاب‌ها در چه موقعیت‌هایی چه نیازهایی را می‌توانند برآورده سازند. به همین دلیل قهرمانان کتاب او در نگاه اول طناز اما با کمی تأمل نکته‌سنج و راوی نکاتی درباره کتابخوانی و خصوصیات یک کتابخوان برای دیگران است.