پایگاه مرکزی پخش تصاویر زنده حرم رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید احمد علوی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: آستان قدس رضوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسالت اصلی خود را در نشر فرهنگ و معارف رضوی دانسته و در این امر پژوهش ها و تحقیقات عمیقی را انجام داده که از طریق وعاظ، انتشارات و رسانه ها به جهانیان ارائه شده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به استقبال گسترده عاشقان ولایت از ویژه برنامه های آستان قدس رضوی در خجسته زاد روز ولادت امام رضا (ع) اظهار داشت: همزمان با حضور انبوه جمعیت در حرم مطهر که برای یک روز غیر تعطیل فراتر از انتظار بود، هزاران بیننده تلویزیونی، شنونده رادیویی و کاربر اینترنتی ویژه برنامه های این روز خجسته را پیگیری می کردند و همه این شواهد حاکی از گسترش فزاینده فرهنگ و معارف رضوی است.

وی یادآور شد: ثبت دل نوشته هایی از آمریکا، استرالیا، سوئیس و اقصی نقاط دنیا در پایگاه اینترنتی رضوی نشان می دهد که غرب و دستاوردهایش روح انسان امروزی را ارضا نمی کند.

علوی تحول در قلوب مخاطبان را مهمترین تاثیر این پایگاه اینترنتی دانست و گفت: وقتی کاربران اینترنت تصاویر زنده حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنند، متحول می شوند و این گام اول برای آشنایی با معارف رضوی است.

این مسئول با اشاره به قابلیت های سامانه پخش تصاویر زنده از حرم رضوی که مجموعه اطلاعات مورد نیاز در حوزه تبلیغات اعم از معارف، احادیث، شناسایی نهادهای فرهنگی، نخبگان، ذاکرین و خطبا، پرسش و پاسخ و نظر سنجی را در بر می گیرد، عنوان کرد: آستان قدس رضوی از قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای تحقق چشم انداز 20 ساله خود که آشنا سازی مردم جهان با اقیانوس معنویت و معرفت رضوی است را مد نظر قرار داده است.