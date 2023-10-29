دانش آموزان با پیشرفت های ایران اسلامی آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر مجیدی پیش از ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تبریک پیروزی رزمندگان فلسطینی و حزب الله حماس افزود: اسراییل سال‌های سال تلاش کرد تا موجودیت خود را در منطقه تثبیت کند اما ارتش اسرائیل برابر رزمندگان فلسطینی شکست خورده است.

وی با بیان این که ارتش تا دندان مسلح اسراییل برابر جبهه مقاومت شکست خورده است، پیروزی رزمندگان فلسطینی را تبریک گفت و با اظهار این که انقلاب اسلامی ایران جزو حوادث نادری در تاریخ بوده است، حفظ و انتقال این ارزش‌ها را ضروری برشمرد.

وی با اشاره به اجرای راهیان نور و حضور دانش آموز و بازدید از مناطق عملیاتی و مراکز صنعتی در قالب راهیان نور و راهیان پیشرفت، گفت: در این طرح از مراکز صنعتی کشور و مناطق عملیاتی بازدید می‌شود.

سرهنگ مجیدی از راهیان نور به عنوان یک برنامه فرهنگی مهم یاد کرد و گفت: راهیان نور می‌تواند مسیر زندگی یک نوجوان را تغییر دهد و این از برکت شهداست.

وی با اشاره به تلاش سرمایه‌گذاری دشمن بر روی جوانان و خانواده‌ها تصریح کرد: دشمن برای به انحراف کشیدن جوانان و افکار آنان و ایجاد شبهه در مقدسات ما برنامه‌ریزی و هزاران میلیارد سرمایه گذاری می‌کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا با بیان این که بیش از ۳۰۰۰ نفر دانش آموزان دختر به مناطق مختلف اعزام می‌شوند، گفت: ۲۰۰ نفر از خادمین شاهدان نیز از چهارم آبان به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی با اشاره به اعزام اولین گروه دانش آموزان دختر گفت: ۹ کاروان دانش آموزی دختر تا ۲۵ آبان ماه اعزام می‌شوند و اعزام دانش آموزان پسر نیز بعد از آن شروع می‌شود.

سرهنگ مجیدی آشنایی با دستاوردها و پیشرفت‌های ایران اسلامی را از جمله برنامه‌های اردوی راهیان پیشرفت بیان کرد.