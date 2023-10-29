اولین دوره تربیت کنشگر خانواده در شهرستان زرین دشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره تربیت کنشگر خانواده (خانواده یاران) به همت اداره تبلیغات اسلامی زرین‌دشت با همکاری سپاه، شبکه بهداشت و آموزش و پرورش این شهرستان با حضور سه نفر از اساتید حوزه روانشناسی با محتوای خانواده موفق و چالش‌های پیش روی خانواده‌ها و شبهات فرزندآوری در شهرستان زرین‌دشت برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرین‌دشت در این همایش گفت: این دوره با هدف عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور تحت عناوین؛ جوانی جمعیت، سبک زندگی، همچنین جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌ها با حضور ۳۸ نفر از مشاوران خانواده، کارشناسان روانشناسی و فعالان مجموعه‌های فرهنگی شاخص در سالن همایش شبکه بهداشت شهرستان زرین دشت برگزار شد.

حجت‌الاسلام مصطفی سلیمانی در ادامه افزود: این دوره بر اساس زیست بوم و درخواست مردم شهرستان زرین دشت در خصوص برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آگاهی افزایی در حیطه خانواده برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرین دشت تاکید کرد: در جهت آگاهی افزایی در حیطه خانواده از خانواده یاران شرکت کننده در این دوره که توانایی لازم برای برگزاری کارگاه آگاهی‌بخشی در موضوع خانواده داشته باشند در طول سال برای اجرای برنامه‌های مختلف با محوریت خانواده استفاده خواهیم کرد.