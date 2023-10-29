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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۹

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان خبر داد؛

آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری در اصفهان از ۱۴ آبان

آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری در اصفهان از ۱۴ آبان

اصفهان - دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه به صورت حضوری آغاز و تا ۲۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلیمانی پیش از ظهر یکشنبه در بیست‌وسومین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان اظهار داشت: مرحله ثبت‌نام الکترونیکی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان در مهلت زمانی مقرر انجام شد.

وی ادامه داد: در مجموع یک هزار و ۶۷۸ نفر در استان اصفهان در پنجره واحد وزارت کشور ثبت‌نام خود را تکمیل کردند و شاهد افزایش ۴۲/۵ درصدی تعداد داوطلبان نسبت به دوره گذشته داشتیم.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان تصریح کرد: طبق تقویم انتخابات، هیأت‌های اجرایی بررسی صلاحیت داوطلبان را آغاز کرده‌اند و تا نوزدهم آبان‌ماه این فرآیند ادامه خواهد داشت و نتایج به متقاضیان اعلام می‌شود.

وی افزود: طبق ضوابط قانونی پیش‌بینی شده اگر صلاحیت داوطلبی مورد احراز قرار نگیرد یا صلاحیت وی تأیید نشود، نتیجه به صورت مکتوب به متقاضی اعلام خواهد شد و می‌تواند در مهلت زمانی مقرر، اعتراض کند.

سلیمانی ضمن اشاره به اینکه در آستانه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری هستیم، افزود: از تاریخ ۱۴ آبان ماه تا ۲۰ آبان ماه ثبت‌نام داوطلبان خبرگان را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری نیز برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: تمامی داوطلبان واجد شرایط بایستی به فرمانداری شهرستان اصفهان مراجعه کنند، زیرا تنها محل ثبت‌نام در استان فرمانداری شهرستان اصفهان است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین مبحث امکانات و زیرساخت‌های شهرستان فلاورجان برای برگزاری انتخابات نیز مورد رصد و بررسی قرار گرفت.

افزایش ۳۰ درصدی، ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس در فلاورجان

نادری سرپرست فرمانداری شهرستان فلاورجان نیز گفت: باتوجه به برگزاری انتخابات در کشور و بالطبع آن در شهرستان فلاورجان، تدابیر اتخاذ شده در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در پیش ثبت‌نام متقاضیان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در شهرستان فلاورجان ۱۱۱ نفر شرکت و در مرحله ثبت‌نام نهایی ۵۶ نفر در شهرستان ثبت‌نام کردند.

نادری خاطرنشان کرد: آمار ثبت‌نام نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان فلاورجان نسبت به دوره گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 5924517

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