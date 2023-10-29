پیشرفت مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران به ۵۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد حسن سلامی پیش ازظهر یکشنبه در جلسه با نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه دفاع مقدس قله حماسه‌ها و پیروزی‌های ملت ایران و گنجینه است، بر لزوم ترویج و گسترش فرهنگ دفاع مقدس با بهره گیری از همه ظرفیت‌ها در جامعه تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد دانشگاه‌ها را برای تدریس درس دو واحد درسی دفاع مقدس هدف گذاری کردیم، افزود: تاکنون قریب به ۷۰ درصد دانشگاه‌های استان مازندران دو واحد درسی را گذرانده‌اند.

سرهنگ پاسدار سلامی از پیشرفت ۵۰ درصدی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان مازندران خبر داد و گفت: اینجا موزه انقلاب و شهداست که در مسیر زائران علی بن موسی الرضا (ع) است و باید پایگاه گردشگری انقلاب شود.

این مسئول بهره گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس و مجمع خیرین دفاع مقدس را برای تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران از اولویت‌ها دانست و بیان کرد: برای بازدید رئیس جمهور در برنامه سفر دوم به استان مازندران برنامه ریزی و پیگیری شود.

وی خواستار ایجاد ردیف استانی برای مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان مازندران در مجلس شد و تصریح کرد: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان مازندران عصاره تلاش و مجاهدت مردم و رزمندگان دیار علویان است.

این مسئول با اعلام اینکه دانشنامه دفاع مقدس استان مازندران یک کار علمی تحقیقی و پژوهشی بزرگ به شمار می‌آید، گفت: از ۹۰۰ مدخلی که شناسایی شده است، ۴۵۰ مدخل مقاله علمی تهیه شده است و برای تدوین ۴۵۰ مدخل دیگر نیازمند اعتبار سه میلیاردی پژوهشی استان و ظرفیت دانشگاه‌ها هستیم.