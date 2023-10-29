ثبت نام ۲۴۵ نفر از خراسان جنوبی برای انتخابات مجلس نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر موسی سلیمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۲۴ نفر از متقاضیان مرد و ۲۱ نفر زن هستند.

دبیر ستاد انتخابات استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف ۹۸ نفر نسبت به نهایی کردن ثبت نام خود اقدام کرده و بیشترین آمار ثبت نام کننده ها، مربوط به این حوزه است، گفت: در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه ۶۵ نفر، در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه ۵۲ نفر و در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نیز ۳۰ نفر برای شرکت در این رقابت ثبت نام کرده‌اند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری عنوان کرد: از مجموع ۲۴۵ نفر ثبت‌نام نهایی، ۱۸۵ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۴۰ نفر دکتری، ۱۱ نفر لیسانس و ۹ نفر افراد حوزوی هستند.

سلیمی با ذکر این نکته که پس از نهایی شدن ثبت‌نام امکان ویراش اطلاعات وجود ندارد، یادآور شد: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه امسال برگزار می‌شود.