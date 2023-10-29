  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹

دبیر ستاد انتخابات استانداری خراسان جنوبی:

ثبت نام ۲۴۵ نفر از خراسان جنوبی برای انتخابات مجلس نهایی شد

ثبت نام ۲۴۵ نفر از خراسان جنوبی برای انتخابات مجلس نهایی شد

بیرجند- دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: جمع متقاضیان برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه این استان با ثبت نام قطعی ۲۴۵ نفر نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر موسی سلیمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۲۴ نفر از متقاضیان مرد و ۲۱ نفر زن هستند.

دبیر ستاد انتخابات استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف ۹۸ نفر نسبت به نهایی کردن ثبت نام خود اقدام کرده و بیشترین آمار ثبت نام کننده ها، مربوط به این حوزه است، گفت: در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه ۶۵ نفر، در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه ۵۲ نفر و در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نیز ۳۰ نفر برای شرکت در این رقابت ثبت نام کرده‌اند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری عنوان کرد: از مجموع ۲۴۵ نفر ثبت‌نام نهایی، ۱۸۵ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۴۰ نفر دکتری، ۱۱ نفر لیسانس و ۹ نفر افراد حوزوی هستند.

سلیمی با ذکر این نکته که پس از نهایی شدن ثبت‌نام امکان ویراش اطلاعات وجود ندارد، یادآور شد: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه امسال برگزار می‌شود.

کد مطلب 5924521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها