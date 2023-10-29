فعالیت بیش از ۷۵۰۰ شرکت در مناطق آزاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالمالکی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی گلستان اظهار کرد: در مناطق آزاد کشور علاوه بر وجود ۷ هزار و ۵۰۰ شرکت بیش از ۷۰۰ هزار نفر مشغول به کار هستند.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد ترانزیت کشور نیز در این مناطق آزاد انجام می‌شود.

عبدالمالکی افزود: یک سوم کل صادرات کشور نیز از طریق مناطق آزاد کشور ترانزیت می‌شوند که تجارت ۱۸ میلیارد دلاری را در بر دارد.

وی ادامه داد: فرار مالیاتی که در گذشته بسیار زیاد در این مناطق انجام می‌شد نیز در دولت سیزدهم و با برنامه ریزی و پیگیری‌های منسجم امروز به شدت کاهش پیدا کرده است.

عبدالمالکی گفت: بسیاری از فرارهای مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری در این مناطق انجام می‌شد که امروزه به صفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد یکی از راه‌های توسعه تجارت است، بیان کرد: بدون شک با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب و راه اندازی این منطقه تجارت استان گلستان با کشورهای آسیای میانه و اوراسیا افزایش چشمگیری خواهد یافت.

گفتنی است در این جلسه احکام هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری اینچه برون اعلام شد و ملک حسینی به عنوان مدیر عامل این منطقه تجاری سکان را به دست گرفت.

در ادامه این مراسم نیز امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان و ملک حسینی مدیر عامل منطقه آزاد تجاری اینچه برون تفاهم نامه همکاری امضا کردند.