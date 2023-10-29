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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۵

فرمانده انتظامی مشهد:

عاملان ۱۴۲ فقره سرقت خشن در مشهد دستگیر شدند

عاملان ۱۴۲ فقره سرقت خشن در مشهد دستگیر شدند

مشهد- فرمانده انتظامی مشهد گفت: عاملان ۱۴۲ فقره سرقت خشن در این شهرستان با اجرای طرح اقتدار امنیت اجتماعی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: در راستای برخورد جدی با مجرمان و متخلفان، طرح ضربتی اقتدار امنیت اجتماعی به مدت ۷۲ ساعت با محوریت مبارزه با سرقت‌های خشن در حوزه استحفاظی شهرستان مشهد عملیاتی شد.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: در اجرای این طرح که پس از چندین روز کار اطلاعاتی و عملیاتی با همکاری مأموران پلیس آگاهی و کلانتری‌های سطح شهر مشهد به اجرا درآمد ۳۲ سارق به عنف و موبایل قاپ شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در این عملیات ۱۰۷ پرونده قاپ زنی و ۳۵ پرونده سرقت به عنف رمزگشایی و بیش از ۴۵ قبضه چاقو و قمه کشف شد.

نگهبان افزود: متهمان به دادسرا معرفی شدند و این طرح همچنان استمرار دارد از این رو شهروندان می‌توانند با گزارش فعالیت‌های مجرمان به مرکز ۱۱۰ برای برقراری نظم و امنیت مطلوب جامعه با پلیس همکاری کنند.

کد مطلب 5924539

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