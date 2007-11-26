"گوشواره" حاصل تعامل فیلمساز و نویسنده است

کارگردان "گوشواره" درباره تبدیل کردن یکی از داستانهای مرادی کرمانی به فیلم به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به شناختی که از آثار این نویسنده داشتم، مطمئن بودم فیلمی که با اقتباس از کتابهای وی ساخته شود میتواند مخاطب بیشتری جذب کند. این تجربه پیش از این در ساخت آثاری چون مجموعه "قصههای مجید"، فیلم "مهمان مامان" و ... ثابت شده بود."
وی در ادامه افزود: "البته در وهله اول با این پیشزمینه که حتما فیلمی با اقتباس از آثار مرادی کرمانی پرفروش خواهد شد، سراغ ساخت این فیلم نرفتم. بلکه معتقد بودم این نویسنده برای مخاطب شناخته شده است و داستانهای وی نیز همیشه قابلیت جذب مخاطب را دارند."
نمایی از فیلم "گوشواره"
موسائیان درباره اعمال سلیقه خود به عنوان فیلمساز در ساخت "گوشواره" گفت: "هر فیلمسازی که از کتابی اقتباس میکند باید در مرحله اول اقتباسی وفادارانه انجام دهد. من با اینکه به اصل داستان وفادار بودم، سلیقه شخصی خود را هم به عنوان فیلمساز اعمال کردم. این فیلم در کنار استفاده از فیلمنامه که متعلق به مرادی کرمانی است، نوع نگاه سازنده را نیز شامل میشود."
وی ادامه داد: "من و مرادی کرمانی در تمام مراحل ساخت با یکدیگر تعامل داشتیم و برای این موضوع نیز بسیار تلاش کردیم. به هر حال ایشان تجربه زیادی در فیلمهای ژانر کودک و نوجوان داشتند و من نیز بیشتر از تجربه ایشان استفاده میکردم. اما برای تمام مراحل فیلم با یکدیگر هماهنگ بودیم."
کارگردان فیلم "خانه روشن" درباره انتخاب بازیگران "گوشواره" گفت: "زمانی که فیلمنامه را میخواندم از همان ابتدا برای بازی به گزینههایی چون اکبر عبدی و مسعود رایگان فکر میکردم. در نهایت برای انتخاب نقشها با مرادی کرمانی به نتیجه رسیدم. البته فکر میکنم بازیگران کودک فیلم نیز بازیهایی خوب ارائه دادند و آنها نیز تلاش زیادی کردند."
موسائیان بازیگر را یکی از عوامل جذب مخاطب دانست و افزود: "حضور بازیگران حرفهای و شناخته شده در "گوشواره" در جذب درصدی از مخاطبان موثر است. به هر حال حضور بازیگرانی چون عبدی، رویا تیموریان و رایگان میتواند به نوعی به فروش فیلم کمک کند. البته داستان نیز قابلیت حضور چنین بازیگرانی را در خود داشته است."
وی ادامه داد: "ما با انتخاب عبدی در نقشی متفاوت ریسک کردیم. مخاطب تاکنون وی را در سینما در قالب چنین کاراکتری ندیده و همیشه از او یک توقع دارد. اما وی یکی از متفاوتترین بازیهای خود را در "گوشواره" ارائه کرد. این موضوع درباره تیموریان و رایگان نیز صدق میکند. به عقیده من تیموریان در این فیلم یکی از بهترین بازیهای خود را ارائه کرده است."
کارگردان "گوشواره" درباره عوامل موثر در موفقیت یک فیلم گفت: "قصه یکی از شاخصهایی است که میتواند به موفقیت و فروش فیلم کمک کند. البته نباید فراموش کنیم که این پیوند تمام عوامل شامل بازیگر، کارگردان، تدوینگر و ... است که میتواند مجموعهای مناسب تشکیل دهد. اگر در ساخت این فیلم نیز موفقیتی حاصل شده آن را مدیون تمام عوامل میدانم."
موسائیان درباره ارتباط "گوشواره" با مخاطب هم گفت: "فیلم با توجه به نمایشهایی که در جشنواره فیلم فجر و کودک داشته، فکر میکنم با مخاطب خود ارتباطی خوب برقرار کند. اما در شرایط کنونی سینمای ایران اگر فیلمی مارک کودک و نوجوان همراه خود داشته باشد، در هیاهوی اکران گم میشود و تمام نگاههای مخاطب به سمت سینمای اکران میرود."
وی افزود: "ما با پخشکننده خوبی رو به رو شدیم که دغدغه سینمای کودک داشت. مسئولان موسسه فرهنگی هنری باران به ارزشهای سینمای کودک بهاء بیشتری دادند و سعی کردند فیلم را حتی با اکران محدود به نمایش درآورند. اگر فضایی مناسب در مجموعه سینمای اکران به فیلمهای کودک اختصاص داده شود، در آینده میتوانیم شاهد سینمای پررونق کودک باشیم."
موسائیان در پایان درباره تجربه فیلمسازی خود در ژانر کودک گفت: "فیلمساز باید در هر زمینه تلاش کند تا به سینمایی برسد که بیننده داشته باشد. اگر واقعا فیلمی برای هر نوع مخاطب اعم از خاص یا عام میسازد، باید سعی کند به مخاطب دست پیدا کند. فکر میکنم که این نهایت تلاش هر فیلمسازی است که دنبال مخاطب باشد."
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