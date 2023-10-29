۷ نفر در دشت آزادگان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مراونه با اعلام این خبر بیان کرد: پس از وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در یکی از محله‌های دشت آزادگان و به دنبال آن اعلام نارضایتی شهروندان موضوع در دستور کار مأموران پلیس کلانتری ۱۱ با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی و تخصصی و بررسی میدانی موفق به شناسایی هفت نفر از عاملان نزاع در شهرستان دشت آزادگان و در عملیات‌های ضربتی و غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان بازداشت کردند.

سرهنگ مراونه ادامه داد: مأموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد ۲ قبضه سلاح شکاری مورد استفاده در نزاع دسته جمعی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان با تاکید بر اینکه کارهای و رفتارهای عاملان نزاع باعث تشویش اذهان عمومی و القای حس ناامنی در جامعه می‌شود، تاکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.