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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

در پی نزاع دسته جمعی؛

۷ نفر در دشت آزادگان بازداشت شدند

۷ نفر در دشت آزادگان بازداشت شدند

دشت آزادگان - فرمانده انتظامی دشت آزادگان از بازداشت هفت نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مراونه با اعلام این خبر بیان کرد: پس از وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در یکی از محله‌های دشت آزادگان و به دنبال آن اعلام نارضایتی شهروندان موضوع در دستور کار مأموران پلیس کلانتری ۱۱ با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی و تخصصی و بررسی میدانی موفق به شناسایی هفت نفر از عاملان نزاع در شهرستان دشت آزادگان و در عملیات‌های ضربتی و غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان بازداشت کردند.

سرهنگ مراونه ادامه داد: مأموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد ۲ قبضه سلاح شکاری مورد استفاده در نزاع دسته جمعی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان با تاکید بر اینکه کارهای و رفتارهای عاملان نزاع باعث تشویش اذهان عمومی و القای حس ناامنی در جامعه می‌شود، تاکید کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 5924545

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