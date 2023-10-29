اطلاعات مشاور و مراقب سلامت در مدارس باید به روز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم گودرزی، در اولین نشست مراقبان سلامت و مشاوران مدارس که در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: تمام موارد اسناد بالادستی ما در سند تحول بنیادین متبلور شده که یکی از ساحت‌های زیستی آن ساحت زیستی و بدنی است؛ با استناد به همین موضوع هم فعالیت‌ها و سیاست‌هایی را در دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌کنیم.

وی افزود: تمرکز ما بر سه محور نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و برنامه محتواست. در بعد نیروی انسانی در دو بخش توانمندسازی و جذب نیروی انسانی حوزه سلامت فعالیت می‌کنیم. همچنین با همکاری شورای گسترش وزارت بهداشت، محتوای آموزشی سلامت محور آماده است و اینجا دیگر نوبت ما است که اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهیم تا همکاران ما بتوانند از این محتوا بهره لازم را ببرند.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تهیه محتوا، تصریح کرد: محتوا باید توسط متخصصان امر تهیه شود و در اختیار ما قرار گیرد. چند ماه است قصد داریم دوره ضمن خدمت با توجه به نیاز جامعه برگزار کنیم اما محتوای به‌روزی در دسترس نداشتیم. قطعاً سامانه‌ای که وزارت بهداشت در اختیار مراقبان و مشاوران سلامت گذاشته است می‌تواند محتوای به روز به آنها بدهد تا نیروی حوزه سلامت توانمند شود.

وی، آموزش را فعالیتی در جهت پرورش خواند و اظهار کرد: آموزش ابزار پرورش است. آموزش سلامت نیز مجموعه فعالیت‌هایی است که در جهت خودمراقبتی صورت می‌گیرد تا وضعیت عالی رفتاری در حوزه بهداشت بروز یابد اما آیا فقط با آموزش سلامت تمام مشکلات و مسائل ما برطرف خواهد شد. خیر، چنین نیست چون بسیاری از موضوعات سلامتی، بهداشتی و روحی روانی غیر رفتاری و تنها برخی رفتاری است.

گودرزی با اشاره به اینکه گاهی برای تغییر رفتار ممکن است با دشواری‌هایی روبرو باشیم، تصریح کرد: همین عامل سبب می‌شود که تغییر رفتار سخت باشد که برای برون رفت از این شرایط باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. از مراقبان و مشاوران سلامت مدارس تقاضا می‌کنم در مدرسه موضوعات سلامتی دانش آموزان را رصد کنند. اگر در مدرسه آنفلوانزا زیاد می‌شود دیگر زمانی نیست که بخواهیم آموزش را معطوف به بهداشت دهان و دندان کنیم بلکه باید به نیاز روز پاسخ دهیم که همین موضوع هم اهمیت برنامه ریزی در آموزش سلامت را دوچندان می‌کند.

وی، مدرسه را یک اجتماع کوچک معرفی کرد و گفت: یک مراقب سلامت مدرسه می‌تواند پس از بررسی، اطلاعات جمعیتی مدرسه را متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی منطقه به دست بیاورد و با توجه به مشکلات موجود برنامه ریزی کند. تعیین عواملی که در پیشرفت یا عدم پیشرفت برنامه مؤثر است نیز اهمیت بالایی دارد.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، افزود: ما می‌دانیم که مدارس مشکلات زیادی دارند ولی با این وجود باید دید چه کاری از دست ما برمی‌آید. در زمینه بهداشت و سلامت، هنر ما این است که با وضع موجود بتوانیم سلامت دانش‌آموزان را ارتقا دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش همزمان والدین در کنار دانش‌آموزان، اظهار کرد: معلمان و کارکنان هم باید آموزش ببینند تا اقدامات اثربخش باشد.