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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۸

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل انجام شد؛

برگزاری همایش تبیین تهدیدات در حوزه باروری و جوانی جمعیت

برگزاری همایش تبیین تهدیدات در حوزه باروری و جوانی جمعیت

کرمان- همایش تبیین تهدیدات در حوزه باروری و جوانی جمعیت در چهارمین روز از هفته پدافند غیرعامل در محل دانشگاه علوم پزشکی شهر جیرفت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، همایش تبیین تهدیدات در حوزه باروری و جوانی جمعیت در چهارمین روز از هفته پدافند غیرعامل در محل دانشگاه علوم پزشکی شهر جیرفت برگزار و در این همایش از دو دستگاه آمبولانس ویژه حوادث تهدیدات شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای و زیستی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت رونمایی شد.

ابراهیم کریمی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان در خصوص ارتباط پدافند غیرعامل و نقش آن در کنترل تهدیدات جمعیت کشور گفت: مؤلفه جمعیت در زمینه پدافند غیرعامل در شرایط حاضر یک تهدید محسوب می‌شود و لذا دستگاه‌های مسئول در حوزه جمعیت باید نقش خود را در فرهنگ‌سازی و برنامه‌های تشویقی برای جوان‌سازی جمعیت انجام دهند.

صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات جمعیت کشور و مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل در حوزه جمعیت، یکی از بزرگترین تهدیدات حال حاضر کشور را حرکت به سوی سالمندی دانست و بیان کرد: تحقیقات و پژوهش‌های زیادی در خصوص راهکارهای افزایش جمعیت انجام و با استفاده از مدل‌های جهانی و تحقیقات بومی‌سازی شده است.

وی افزود: باید همه دستگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی، پزشکان و ماماها تلاش بیشتری برای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت انجام دهند.

همچنین از دو دستگاه آمبولانس مجهز به تجهیزات انفرادی CBRNE (تهدیدات شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای و زیستی) در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بهره‌برداری شد.

گفتنی است، مدیران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، رؤسای شبکه بهداشت و مراکز بهداشت شهرستان‌های جیرفت‌، عنبرآباد، کهنوج‌، منوجان، قلعه‌گنج، فاریاب و رودبار جنوب، پزشکان و ماماهای جنوب استان و همچنین مسئولان حوزه جمعیت جنوب استان در این همایش حضور داشتند.

کد مطلب 5924548

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