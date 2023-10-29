برگزاری همایش تبیین تهدیدات در حوزه باروری و جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، همایش تبیین تهدیدات در حوزه باروری و جوانی جمعیت در چهارمین روز از هفته پدافند غیرعامل در محل دانشگاه علوم پزشکی شهر جیرفت برگزار و در این همایش از دو دستگاه آمبولانس ویژه حوادث تهدیدات شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای و زیستی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت رونمایی شد.

ابراهیم کریمی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان در خصوص ارتباط پدافند غیرعامل و نقش آن در کنترل تهدیدات جمعیت کشور گفت: مؤلفه جمعیت در زمینه پدافند غیرعامل در شرایط حاضر یک تهدید محسوب می‌شود و لذا دستگاه‌های مسئول در حوزه جمعیت باید نقش خود را در فرهنگ‌سازی و برنامه‌های تشویقی برای جوان‌سازی جمعیت انجام دهند.

صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات جمعیت کشور و مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل در حوزه جمعیت، یکی از بزرگترین تهدیدات حال حاضر کشور را حرکت به سوی سالمندی دانست و بیان کرد: تحقیقات و پژوهش‌های زیادی در خصوص راهکارهای افزایش جمعیت انجام و با استفاده از مدل‌های جهانی و تحقیقات بومی‌سازی شده است.

وی افزود: باید همه دستگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی، پزشکان و ماماها تلاش بیشتری برای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت انجام دهند.

همچنین از دو دستگاه آمبولانس مجهز به تجهیزات انفرادی CBRNE (تهدیدات شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای و زیستی) در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بهره‌برداری شد.

گفتنی است، مدیران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، رؤسای شبکه بهداشت و مراکز بهداشت شهرستان‌های جیرفت‌، عنبرآباد، کهنوج‌، منوجان، قلعه‌گنج، فاریاب و رودبار جنوب، پزشکان و ماماهای جنوب استان و همچنین مسئولان حوزه جمعیت جنوب استان در این همایش حضور داشتند.