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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

جودو قهرمانی جهان؛

دو تیم کاتا ایران فینالیست شدند

دو تیم کاتا ایران فینالیست شدند

کاتاروهای کشورمان امروز در دور مقدماتی خوش درخشیدند و دو تیم به فینال راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، رقابت‌های جهانی کاتا جودو که از روز گذشته در ابوظبی امارات آغاز شده است امروز (یکشنبه هفتم آبان ماه سال ۱۴۰۲) به پایان می‌رسد.

در دومین روز این رقابت‌ها ایران ۴ تیم در «کیمه نو کاتا» و «گوشین جوتسو« داشت که در نهایت ۲ تیم فینالیست شدند.

وهاب بردی و یاشار روح‌الله زاده در «کیمه نو کاتا» و همچنین محمد حسن سالاری و محمدرضا صحرایی در «گوشین جوتسو» در گروه خود صدرنشین شده و با شایستگی به جمع ۶ نفر برتر رسیدند. محمود افضلی و محمد هدایتی هم هنوز شانس صعود به فینال را دارند.

فینال این رقابت‌ها تا ساعاتی دیگر برگزار می‌شود.

روز گذشته هم تیم ایران یک مدال برنز توسط علی وحید و رضا میرزایی در «کاتامه نو کاتا» کسب کرده بود.

کد مطلب 5924557

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