تفکر مقاومت جهانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عظیم ابراهیم پور صبح یکشنبه در دومین همایش بین‌المللی نظم جدید جهانی با حضور دانش‌آموزان کشورهای ایران، فلسطین، عربستان، نیجریه، اندونزی و تاجیکستان در جوار مزار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کرمان افزود: سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را به دلیل بالا آوردن پرچم مقاومت و حمایت جهانیان از این پرچم شهید کردند و رهبری می‌فرماید «شهید حاج قاسم سلیمانی برای دشمن خطرناک‌تر از سردار حاج قاسم سلیمانی‌ست» زیرا قدرت انسان بعد از شهادت بیشتر می‌شود و شهید می‌تواند معجزه کند.

وی ضمن اشاره به این فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نوجوانان که فرموده اند «نظم جدید جهانی دارای سه شاخصه شامل انزوای آمریکا، آمدن قدرت از اروپا و آمریکا به سمت آسیا و مقاومت است»، تاکید کرد: نوجوانان ما در آینده صاحبان تفکر مقاومت هستند و تفکر مقاومت در همه ابعاد و عرصه‌ها ازجمله اقتصاد، سلامت، آموزش و پرورش، تربیت، رسانه و سبک زندگی حرف جدی دارد.

رئیس قرارگاه جهاد تبیین کشور به عملیات طوفان الاقصی نیز اشاره و بیان کرد: آمریکا قصد داشت جاده ابریشم را به‌جای ایران از سرزمین‌های اشغالی فلسطین عبور دهد و از این رو صلح ابراهیم مطرح شد تا کشورها با صهیونیست‌ها صلح کنند که عملیات غزه این دو مورد را زمین زد و فلسطین را بالا کشید و بر این اساس، عملیات طوفان الاقصی در بهترین زمان و شرایط اجرا شد.

ابراهیم پور ضمن بیان این مطلب که سه مرحله برای عملیات غزه داریم که باید برای نابودی رژیم صهیونیستی اتفاق بیفتد، ادامه داد: غزه می‌خواهد به کرانه باختری برسد، این در حالی‌ست که شهرک‌های صهیونیستی در این مسیر بود و حالا اگر این شهرک‌ها از بین برود جمعیت دو میلیونی غزه به جمعیت سه میلیون نفری کرانه باختری وصل می‌شود.