  1. استانها
  2. خوزستان
۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان:

زمین لرزه در بهبهان هیچ گونه خسارتی نداشته است

زمین لرزه در بهبهان هیچ گونه خسارتی نداشته است

بهبهان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: زمین لرزه در شهرستان بهبهان هیچ گونه خسارتی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شعبانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر بیان کرد: بامداد امروز یکشنبه زمین لرزه به بزرگی ۴.۲ در مقیاس امواج درونی زمین شهرستان بهبهان را لرزاند.

وی افزود: با وقوع این زمین لرزه تیم‌های ارزیاب به محل وقوع زلزله اعزام و مشغول بررسی خسارت‌های احتمالی شدند.

وی ادامه داد: براساس گزارش تیم‌های ارزیاب این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی نداشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان بیان کرد: تمامی نیروها و امدادگران جمعیت هلال احمر استان برای کمک رسانی احتمالی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

کد مطلب 5924559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها