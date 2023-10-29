زمین لرزه در بهبهان هیچ گونه خسارتی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شعبانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر بیان کرد: بامداد امروز یکشنبه زمین لرزه به بزرگی ۴.۲ در مقیاس امواج درونی زمین شهرستان بهبهان را لرزاند.

وی افزود: با وقوع این زمین لرزه تیم‌های ارزیاب به محل وقوع زلزله اعزام و مشغول بررسی خسارت‌های احتمالی شدند.

وی ادامه داد: براساس گزارش تیم‌های ارزیاب این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی نداشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان بیان کرد: تمامی نیروها و امدادگران جمعیت هلال احمر استان برای کمک رسانی احتمالی در آماده‌باش کامل قرار دارند.