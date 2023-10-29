به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی بحرینی در نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شیراز از پرداخت کمک هزینه تأمین لوازم‌ التحریر به ۵٠٠ نفر از فرزندان دانش‌ آموز خانواده‌های نیازمند زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان شیراز خبر داد و گفت: این کمک‌ها با مساعدت خیرین و نیکوکاران تأمین شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس خاطرنشان ساخت: این پرداخت در دو مرحله خواهد بود که مرحله اول یعنی کمک به ۵٠٠ دانش‌آموز انجام شده و در مرحله دوم نیز پیش بینی می‌شود تا ۷۵٠ نفر افزایش یابد.

وی افزود: این کمک‌ها به صورت هدفمند و از سطح ابتدایی، متوسطه اول و دوم و آموزش عالی از ۷ میلیون ریال تا ۱۶ میلیون ریال است که با هدف تسهیل خانواده‌ها برای برخورداری از این کمک‌ها، مبنا بر این شد که به جای تأمین بسته‌های تحصیلی، وجوه آن به خانواده پرداخت شود که سرعت، سهولت در دریافت وجوه، سلامت فرایند کار تأمین خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز تصریح کرد: امروز با افق‌گشایی شایسته و برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصتها، انجمن حمایت زندانیان شیراز به عنوان یک مؤسسه مردم نهاد خیریه، در آستانه ورود به مرحله جدیدی از توانمندسازی مترتب بر منابع پایدار برای توسعه خدمات حمایتی است و این توسعه حمایت دستگاه‌های همسو و متولی و همراهی و عنایت بیش از پیش خیران را طلب می‌کند.

در آغاز این نشست، قربانی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز نیز گزارشی از اقدامات شاخص پیرامون مصوبات هشت نشست پیشین و اقدامات ویژه حمایتی از آغاز سال تا کنون را ارائه داد.

وی همچنین گزارشی از سفر مدیرکل دفتر اقدامات حمایتی سازمان زندان‌ها و هیأت بازرسی همراه، توصیه‌ها و تأکیدات این بازدید و بازرسی را تشریح کرد و تحقق هرچه سریع‌تر این موارد را در ارتقای کارایی، بهره‌وری و توسعه کیفی و کمی خدمات حمایتی و فعالیت‌های انجمن‌های استان خاصه شیراز، مؤثر دانست.

انصاری، معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های فارس نیز در سخنانی با تقدیر از خیرین و اعضای هیأت مدیره انجمن بواسطه خدمات حمایتی معمول، خانواده‌های نیازمند زندانیان را محروم‌ترین قشر نیازمند حمایت توصیف کرد که در شرایط ویژه اقتصادی و فرهنگی موجود، نیازمند حمایت‌های وسیع‌تر و جامع‌تر هستند.

به گزارش مهر، این نشست با ۱۱ مصوبه حمایتی، اقتصادی، اداری و اعتباری به کار خود پایان داد.