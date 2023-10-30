توسعه همه جانبه مبنای اصلی مصوبات سفر هیأت دولت به کردستان

خبرگزاری مهر_ گروه استانها: زمزمههای سفر رئیس جمهور به استان کردستان از چندی پیش در استان کردستان آغاز شده است، افتتاح چندین طرح و پروژه عظیم در استان کردستان همزمان با سفر رئیس جمهور به استان نویدبخش رشد و توسعه استان کردستان در بخشهای مختلف است.
آنچه که در راستای اجرای این پروژهها از اهمیت بالایی برخوردار است، اعتبار و بودجهای است که برای بهرهبرداری از پروژههای سفر رئیس جمهور به کردستان در نظر گرفته شده است.
مردم استان کردستان مشتاق به آگاهی و اطلاع از اعتبارات سفر رئیس جمهور و بررسی تخصیص این اعتبارات به طرحهای قابل افتتاح در سفر رئیس جمهور و آشنایی با این طرحها هستند که به همین مناسبت اکبر محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی توضیحاتی در خصوص مصوبات سفر، بودجه این مصوبات ذکر کردهاند که در ذیل میخوانیم.
مصوبات سفر رئیس جمهور بر چه مبنا و تصمیمی به تصویب میرسند؟
در سنوات گذشته در نظام برنامهریزی و بودجهریزی عملاً بسیاری از تصمیمات بر پایه مقتضیات و شرایط موجود بود و بر اساس نظام مشخصی نبود در این دوره فرآیند تنظیم مصوبات بدین شکل است که کمیتههای کارشناسی چند ماه قبل از سفر هیأت دولت به استان شکل میگیرد و در دو سفر رئیس جمهور دولت سیزدهم راهبردها و طرحهایی در استان مطرح شد و مصوبات به سمت و سویی پیش رفت که اثربخشی لازم را داشته باشد.
اولین اصل توسعه همه جانبه و توسعه متوازن در این فرآیند مدنظر قرار گرفت و سعی کردیم در تنظیم مصوبات همه جوانب توسعه اعم از معیشت، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی و غیره را در نظر بگیریم و توسعه پایدار نیز در توسعه متوازن مورد توجه است.
انتظارات در بحث توسعه عدالت، رفاه اجتماعی و پایداری محیط به تناسب قابلیتها و فرصتها باید توزیع شود و در شهرستانها بر اساس قابلیتها به این موضوع پرداخته شده است.
برنامهریزی مکان محور و موضوع پایه نیز راهبرد دیگری است که با شناسایی مسائل اصلی در مکانهای مشخص به آن توجه میشود و در راهبرد بعدی به پروژهها نیمه تمام پرداخته شده تا این پروژهها تکمیل شود.
در سفر اول رئیس جمهور به کردستان چه مصوباتی تصویب و اعتبارات این سفر چقدر بود؟
در دور سفر اول ۱۸۰ مصوبه داشتیم که با ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و کردستان علیرغم اینکه بیست و هشتمین استان بود که سفر دولت به آن انجام شد اما به لحاظ سرانه تخصیص اعتبار کردستان استان اول کشور بود و در مجموع با جذب پنج هزار میلیارد تومان در سال اول و یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر تاکنون که محقق شده است و ۷۵۰ میلیارد تومان نیز در حال کارسازی است جزو استانهای برتر کشور بودهایم که عمده آن به صورت نقدی بوده که صرف پروژهها شده است.
همچنین اعتبارات استان کردستان در سال ۱۴۰۱ دو هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بود که در سال جاری با ۴۶ درصد رشد اعتبارات به ۳ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رسید که رتبه دهم کشوری را به لحاظ جهش اعتبارات داشتیم.
در سفر رئیس جمهور به کردستان پروژههایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که یکی از این طرحها پروژه راه آهن همدان سنندج است.
از مهمترین طرحهایی که سالها مردم کردستان منتظر بهرهبرداری آن بودهاند راهآهن همدان – سنندج است، در زمینه این طرح توضیحاتی بفرمائید؟
در سفر رئیس جمهور به کردستان پروژههایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که یکی از این طرحها پروژه راه آهن همدان سنندج است.
سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در هر محیطی مربوط به اقتضائاتی است که از مهمترین آنها زیرساختها و ارتباطات است و تنوع در حمل و نقل باعث ایجاد انگیزه و پویایی در مباحث توسعه و مسائل تولید و اقتصاد در کردستان است و کردستان شرایط توپوگرافی خاص خود را دارد و از راهبردهای اصلی توسعه تنوع بخشی به حرکت و حمل و نقل است که کردستان در بخش راههای زمینی با مشکلاتی مواجه است اما اقدامات اثربخشی شکل گرفته که شامل احداث راههای روستایی، توسعه راههای شهری، تکمیل راه همدان سنندج، گردنه صلواتآباد که به اتمام میرسد.
حمل و نقل ریلی از ضعفهای استان بود که به صرفهترین و ایمنترین راههای حرکتی محسوب میشود و از سال ۱۳۸۵ عملیات اجرایی راه آهن همدان سنندج آغاز شد که تا قبل از دولت سیزدهم ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در این دولت در سفر رئیس جمهور افتتاح میشود، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است و نویدبخش توسعه استان خواهد بود که اشتغالزایی هم برای استان بهدنبال دارد که سالانه انتظار میرود ۳۰۰ هزار مسافر جابجا شود و ۶۰۰ هزار تن نیز کالا را جابجا خواهد کرد و در ایمنی جادهها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
افتتاح فرودگاه سقز در سفر رئیس جمهور برای کردستان چه دستاوردی خواهد داشت؟
انجام مطالعات فرودگاه سقز به سالهای دهه هفتاد برمیگردد و در سالهای اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۶ با بازنگری مطالعات قبلی عملیات اجرایی ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی فرودگاه انجام شد، سطوح پروازی، مسیر دسترسی به فرودگاه، ترمینال و سالنهای انتظار، واریانت جایگزین سقز – مریوان، پیگیری شد و کردستان اکنون با داشتن این فرودگاه چهاردهمین استان کشور است که بیش از یک فرودگاه دارد.
از راهبردهای مدنظر این بود که در بحث حمل و نقل هوایی استان به توسعه برسد و عملیات اجرایی فرودگاه سقز از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و به دلیل محدودیتهای و پوگرافی فرودگاه با تأخیر در ساخت مواجه بود و اکنون این فرودگاه آماده بهرهبرداری است و تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
دیگر طرحهایی که در سفر رئیس جمهور به بهرهبرداری میرسد چه طرحهایی است؟
در پایان سد داران ۲۷۰۰ هکتار با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان، ساختمان سد چراغ ویس، تصفیه خانه مدل دوم شهر سنندج، پست برق ۶۳ کیلو ولت با ۵۷۰ میلیارد تومان، تصفیه خانه آب شهر دیواندره با ۲۵۰ میلیارد تومان، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس، شهرک صنعتی سنندج و ۴۰ پروژه دیگر نیز در کنار این پروژههای کلان با ۳۲ هزار میلیارد تومان به ارزش روز به بهرهبرداری میرسد.
پیش بینی میکنید که در دور دوم سفر چه تعداد مصوبه تصویب شود؟
در مجموع در این دور کردستان هشتمین استان کشور است که میزبان سفر رئیس جمهور خواهد بود و بر اساس مسائل کارشناسی و جلسات و پیگیریهای انجام شده در این راستا ۱۲۰ مصوبه جدید را در دور دوم خواهیم داشت که زمینهساز توسعه استان خواهد بود.
بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژههای نیمه تمام استان نیاز است و توجه به اتمام پروژهها در این دولت مورد نظر بوده است.
به نظر میرسد توسعه زیرساختها در استان از ابعاد مهم توسعه پایدار و همه جانبه است و دولت سیزدهم بر آن است تا با رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره در این استان دریچههای پیشرفت و آبادانی بیش از پیش را به روی این استان بگشاید و استان را در رسیدن بسیاری از شاخصها به میانگین کشوری برساند.
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