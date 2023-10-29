به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسبحان حقیقی مقدم امروز یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به هفته بسیج دانش‌آموزی و مبارزه با استکبار جهانی و پیش‌بینی برنامه‌های مختلف در این هفته در استان، اظهار داشت: برگزاری پویش ملی «حقوق منهای بشر مساوی آمریکا» یکی از این برنامه‌ها است.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان در قالب این پویش یک سوال از مجموع ۱۰۰ سوال را پاسخ می‌دهند، گفت: مسابقه ملی «دست‌سازه‌های استکبارستیزی» یکی دیگر از این برنامه‌ها است که در روز راهپیمایی ۱۳ آبان دانش‌آموزان آنها را با خود می‌آوردند، در نهایت به اثرهای برتر که در سامانه ثبت شده هدایایی اهدا می‌شود.

مسئول بسیج دانش‌آموزی لرستان در ادامه از برگزاری تجمع چند هزارنفری دانش‌آموزان طی فردا در مرکز استان و شهرستان‌ها خبر داد و افزود: برگزاری برنامه‌های استکبارستیزی در سطح مدارس مانند اجرای سرود، اهتزاز پرچم، فضاسازی مدارس و … از دیگر برنامه‌ها است.

حقیقی با بیان اینکه امسال برای اولین‌بار جلسه هماهنگی با مسئولان کشوری برای اجرای برنامه‌های مختلف از ابتدای مهرماه تا ۱۳ آبان در دستور کار قرار گرفت، گفت: در این راستا برگزاری یادواره‌های شهدای دانش‌آموز با عنوان «لاله‌های روشن» در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به پاسخ‌گویی به شبهات و چالش‌های ذهنی دانش‌آموزان در قالب نهضت جهاد تبیین با استفاده از ظرفیت اساتید مجرب، گفت: این امر در قالب «زنگ گفتگو» در مدارس اجرا می‌شود.

مسئول بسیج دانش‌آموزی لرستان از برگزاری اردوهای راهیان نور برای هفت هزار دانش‌آموز و دو هزار و ۹۰۰ فرهنگی تا پایان زمستان امسال خبر داد و گفت: اعزام‌ها از ۱۰ آبان به مناطق جنوب آغاز خواهد شد.

حقیقی مقدم، از برگزاری پویش جهانی «فریاد عروسک‌ها» در مدارس ابتدایی و اعلام انزجار از کشتار دانش‌آموزان فلسطینی خبر داد و گفت: کوه‌پیمایی، مسابقات ورزشی، دیدار با ائمه جمعه و.. از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در استان است.

وی در ادامه سخنان خود از ایجاد واحد بسیج دانش‌آموزی در مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: در مرکز استان دو مدرسه و در سایر شهرستان‌ها یک مدرسه هم‌زمان با سراسر کشور در هفته بسیج دانش‌آموزی افتتاح خواهند شد.