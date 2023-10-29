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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۳

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف هروئین از خودروی دنا در آزادراه «پل زال»

کشف هروئین از خودروی دنا در آزادراه «پل زال»

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف هروئین از خودروی دنا در آزادراه «پل زال» - خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان چگنی با اشراف اطلاعاتی و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از ورود یک دستگاه خودرو سواری دنا حامل مواد مخدر از استان‌های جنوبی مطلع شدند.

وی افزود: خودرو مذکور در محور آزادراه «پل زال» - خرم‌آباد با یک اقدام منسجم و ضربتی توقیف و در بازرسی از آن مقدار پنج کیلوگرم ماده مخدر از نوع هروئین کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه دراین‌رابطه دو سوداگر مرگ دستگیر شده است، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سردار الهی، ضمن هشدار به سوداگران مرگ، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت با سوداگران مرگ به‌صورت بی‌امان مبارزه خواهد کرد.

کد مطلب 5924576

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