قاسم امجدیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش ازدواج سالم جوانان و دانشجویان با سخنرانی دکتر علیرضا لاور مشاوره خانواده و معاون بنیاد ملی خانواده کشور هفتم و هشتم آبان ماه در دانشگاه‌های علوم پزشکی، فنی حرفه‌ای، رازی، آزاد، پیام نور و جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور عموم دانشجویان در این همایش‌ها، افزود: این برنامه با هدف ارتقا سطح توانمندی جوانان و خانواده‌ها در تعاملات درون خانواده و پیشگیری از آسیب‌های فراوان این حوزه از جمله کاهش ازدواج، افزایش طلاق، بداخلاقی‌ها و آشنایی با وظایف زوجین در سرفصل‌های راه و رسم عاشقی، سواد عاطفی، و والدین آگاه برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس آموزه‌های دینی و فرهنگ اسلامی، جامعه سالم جامعه‌ای است که جوانان در اولین دوره‌ها و مقاطع سنی که احساس نیاز به ازدواج و توانایی اداره یک زندگی را در خود حس می‌کند به ازدواج روی بیاورد و این بین تسهیل فرایند ازدواج و نحوه نگرش دانشجویان به این مساله از وظایف ما و نهادهای فرهنگی دانشگاه است.