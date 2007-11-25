ایران با کویت، امارات، سوریه همگروه شد

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی از ساعت 30/15 امروز به وقت محلی (18به وقت تهران) درمرکز گردهمایی بین المللی شهر دوربان واقع در 700 کیلومتری شهر ژوهانسبورگ پایتخت کشور آفریقای جنوبی برگزارشد که طی آن تیم فوتبال کشورمان در گروه 5 این مسابقات با تیمهای سوریه ، امارات و کویت همگروه شد.

برپایه این گزارش، درپایان این مراسم، گروه بندی مرحله سوم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به شکل زیر مشخص شد:

گروه A: استرالیا، چین، عراق، قطر

گروه B: ژاپن، بحرین، عمان، تایلند

گروه C: کره جنوبی، کره شمالی، اردن، ترکمنستان

گروه D: عربستان، ازبکستان، لبنان، سنگاپور

گروه F: ایران، کویت، امارات، سوریه

با توجه به این قرعه کشی زمان و مکان برگزاری مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 به شرح تغییر کرده است:

* بازی روز اول: 6 فوریه 2008 – 17 بهمن 1386

* بازی روز دوم: 26 مارس 2008 – 6 فروردین 1387

* بازی روز سوم: 7 ژوئن 2008 – 16 خرداد 1387(روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)

* بازی روز چهارم: 14 ژوئن 2008 – 24 خرداد 1387 (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)

* بازی روز پنجم: 6 سپتامبر 2008 – 15 شهریور 1387

* بازی روز ششم: 10 سپتامبر 2008 – 19 شهریور 1387

مرحله چهارم:

دراین مرحله 10 تیم باقیمانده به دو گروه پنج تیمی تقسیم می شوند که در نهایت تیم های اول و دوم هر گروه می توانند بصورت مستقیم به جام جهانی بروند.

* بازی روز اول : 15 اکتبر 2008 - 23 مهر 1387

* بازی روز دوم : 19 نوامبر 2008 – 28 آبان 1387

* بازی روز سوم : 11 فوریه 2009 – 22 بهمن 1387

* بازی روز چهارم : 28 مارس 2009 – 8 فروردین 1388

* بازی روز پنجم : 1 آپریل 2009 – 11 اردیبهشت 1388

* بازی روز ششم : 6 ژوئن 2009 – 16 خرداد 1388

* بازی روز هفتم : 10 ژوئن 2009 – 20 خرداد 1388

* بازی روزهشتم : 17 ژوئن 2009 – 27 خرداد 1388 (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)

* بازی روز نهم : 5 سپتامبر 2009 - 14 شهریور 1388

* بازی روز دهم : 9 سپتامبر 2009 – 18 شهریور 1388

بازی پلی آف AFC:

تیم های سوم هر گروه در مرحله چهارم بصورت رفت و برگشت بازی پلی آف برگزار می کنند.

* بازی روز اول: 10 اکتبر 2009 – 18 مهر 1388

* بازی روز دوم : 14 اکتبر 2009 - 22 مهر 1388

بازی پلی آف AFC / OFC:

تیم برنده بازی پلی آف AFC با برنده بازیهای انتخابی OFC دیدار پلی آف بازی می کند.

* بازی روز اول: 14 نوامبر 2009 – 23 آبان 1388

* بازی روز دوم : 21 نوامبر 2009 – 30 آبان 1388 (روز خارج از روزهای مسابقات فیفا)