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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان کرمانشاه خبر داد؛

برگزاری نمایشگاه تخصصی معرفی فعالیت‌های نوجوان‌ محور در کرمانشاه

برگزاری نمایشگاه تخصصی معرفی فعالیت‌های نوجوان‌ محور در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی معرفی فعالیت‌های نوجوان‌ محور در کرمانشاه خبر داد.

محمد خیاط زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته‌ی نوجوان با حضور ۱۲ دستگاه دولتی و به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه اولین نمایشگاه تخصصی معرفی فعالیت‌های نوجوان محور در کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی فعالیت‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی در حوزه‌ی نوجوانان برگزار شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت جایگاه نوجوانان در جامعه، تصریح کرد: نوجوانان قشر آینده‌ساز این مرز و بوم هستند که لازم است با حضور در فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی برای آینده‌ای بهتر آماده شوند و به همین مناسبت امسال در هفته‌ی نوجوان اولین نمایشگاه تخصصی معرفی فعالیت‌های نوجوان‌محور در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

خیاط زنجانی گفت: در این نمایشگاه ۱۲ دستگاه دولتی با تولیت کانون حضور خواهند داشت و به ارائه‌ی خدمت به نوجوانان و معرفی فعالیت‌ها می‌پردازند.

وی خاطر نشان کرد: نمایشگاه هفته‌ی نوجوان هشتم لغایت دهم آبان‌ماه مقارن با هفته‌ی نوجوان در سالن شهید بهشتی ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5924582

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