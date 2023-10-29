۷۵۰ فرصت شغلی برای زنان سرپرست خانوار در استان سمنان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اشتغال به میزبانی سالن جلسات اداره کل کمیته امداد استان سمنان ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۷۵۰ فرصت شغلی برای زنان سرپرست خانوار استان سمنان ایجاد شده است، ابراز داشت: تلاش شد تا با توانمند سازی این بخش از جامعه بتوانیم ضمن بهبود وضعیت اشتغال اینگونه خانوارها را خودکفا سازیم.

وی افزود: زنان سرپرست خانوار شامل افرادی می‌شود که بر اثر فوت، طلاق، اعتیاد، از کارافتادگی یا زندانی بودن همسر خود قادر به تأمین معیشت خانوار نیستند و برای گذراندن زندگی به اشتغال و تحت پوشش قرار گرفتن نهادهایی مانند کمیته امداد هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه می‌کوشیم تا زنان سرپرست خانوار از لحاظ درآمد و اقتصاد به استقلال مالی دست پیدا کنند، بیان کرد: به این گروه افراد کمک هزینه تأمین مسکن، اجاره منزل، درمان و مشاوره‌های لازم ارائه می‌شود.

ذوالفقاری ضمن بیان اینکه ۶۳ درصد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان بانوان هستند، تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های اشتغال با ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان در دست اقدام است.

وی بابیان اینکه کسب رتبه نخست ایجاد اشتغال استان به کمیته امداد اختصاص دارد، افزود: طی سال جاری از تعهد دو هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی دو هزار و ۱۸۹ فرصت شغلی را توانسته در سامانه رصد ثبت کند که همین موضوع گواه خوبی بر تلاش‌های کمیته امداد برای ایجاد اشتغال مددجویان است.