طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا وضعیت نسبتاً آرام جوی و دریایی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز سه شنبه تا پایان هفته در برخی نقاط استان بوشهر به ویژه ارتفاعات احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.