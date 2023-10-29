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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

از روز سه‌شنبه تا پایان هفته؛

وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در استان بوشهر پیش بینی می‌شود

وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در استان بوشهر پیش بینی می‌شود

گناوه- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: روز سه‌شنبه تا پایان هفته در برخی نقاط استان بوشهر به ویژه ارتفاعات احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا وضعیت نسبتاً آرام جوی و دریایی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز سه شنبه تا پایان هفته در برخی نقاط استان بوشهر به ویژه ارتفاعات احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 5924593

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