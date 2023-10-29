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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

کشف محموله قاچاق در چهارمحال و بختیاری

کشف محموله قاچاق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد_فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف محموله قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در محور یاسوج-لردگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از انتقال یک محموله میز بیلیارد قاچاق از طریق محورهای ورودی استان مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی به محور یاسوج-لردگان اعزام و با متوقف کردن یک دستگاه کامیون، در بازرسی از آن ۳۵ کارتن میز بازی بیلیارد قاچاق فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ارزش محموله کشف شده را بنا به نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال عنوان و بیان داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

امان اللهی در پایان با اعلام اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار در جامعه است، خاطرنشان کرد: شهروندان به‌منظور حمایت از کار و تولیدات داخلی در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5924601

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