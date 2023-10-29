ضرورت آشنایی نسل جوان جامعه با جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان اظهار کرد: ۱۳ آبان برگ زرینی در تاریخ کشور است.

وی افزود: تبعید امام در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ به تعبیر امام راحل انقلاب دوم، سبب شد تا این روز بزرگ به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تقویم کشور نامگذاری شود، این سه رویداد در زمانهای مختلف بوده اما ماهیت اینها در پیروزی انقلاب تأثیر داشت.

سرپرست فرمانداری رشت ادامه داد: ۱۳ آبان روز مبارزه با کفر است، این فریاد همه آزادی خواهان است و امروز ۱۳ آبان فقط مختص ایران و ایرانیان نیست، در خیلی از کشورها به تأسی از ایران اسلامی، در این روزها که شاهد جنایات رژیم صهیونیستی هستیم مردم به دادخواهی از مردم مظلوم فلسطین بپا خواستند و فریاد ضد استکباری خود را سردادند.

عاشوری در خصوص جنایات مردم مظلوم فلسطین بیان کرد: خیلی از کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند یا رسانه‌های بین المللی در مورد اتفاقات غزه سکوت کردند، آنها تصور می‌کنند با نادیده گرفتن این کشتار وحشیانه، مقاومت خاموش می‌شود.

وی با بیان اینکه جنبش حماس برگرفته از بسیج کشور عزیز ماست، تصریح کرد: این جنایات نشان داد، رژیم جعلی اسراییل از هراس خود اقدام به چنین اقداماتی کرد و به هیچ عنوان نمی‌تواند آبروی از دست رفته خود را بازیابد.

سرپرست فرمانداری رشت تصریح کرد: مطمئن هستیم رژیم صهیونیستی کشتار وحشیانه‌ای که انجام می‌دهد، آتشش آنها را می‌سوزاند.

سرپرست فرمانداری رشت با بیان اینکه باید از فرصت ۱۳ آبان برای اعلام انزجار خود نسبت به جنایات اسراییل استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: امسال تجمع ۱۳ آبان‌ماه باید پرشورتر از سنوات گذشته برگزار شود تا فریاد ضد استکباری ملت ایران باعث هراس بیشتری بر پیکره این رژیم جعلی شود.

وی ادامه داد: دانش آموزان و دانشجویان و نسل جوان و نوجوان ما که سکاندار این انقلاب هستند، باید بیشتر با جنایات اسراییل و حامیانش آشنا شوند تا درک درستی از اقتضائات انقلاب داشته باشند، بدانند که امنیت و آرامش و اقتدار بین المللی به سادگی به دست نیامده و همه اینها با وجود دسیسه‌ها و توطئه‌ها کسب شده که باید آن را حفظ و صیانت کنیم، انقلاب ما به برکت خون شهدا و رهبری امام و مقام معظم رهبری روز به روز بالنده‌تر شده است.