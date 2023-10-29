سامانه ناپایدار جوی کهگیلویه و بویراحمد را تحت تاثیر قرار می دهد

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، برای امروز و فردا جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی ابراز داشت: بر همین اساس آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

بهره مند تصریح کرد: برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه عبور سامانه ناپایدار از منطقه را خواهیم داشت.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان گفت: بنابراین در پاره‌ای از مناطق علاوه بر ابرناکی، بارش پراکنده گاهی رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.

بهره مند خاطرنشان کرد: مجدداً برای روز جمعه با تقویت این امواج شرایط برای بارش پراکنده و رگبار و رعدوبرق در پاره‌ای از مناطق وجود دارد.

بهره مند گفت: به لحاظ دمایی هم از روز سه شنبه به علت ابرناکی بودن آسمان در طول روز اندکی از دمای بیشینه کاسته خواهد شد.

بهره مند به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و عنوان داشت: لنده با بیشینه دمای ۳۳/۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۶/۴ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.