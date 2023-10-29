پیکر جانباز شهید در مشهد تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر پاک و مطهر جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس، «سید علی مولوی نیشابوری» ظهر یکشنبه در مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.

جانباز سرافراز مولوی نیشابوری متولد سال ۱۳۴۲، با شروع جنگ تحمیلی به عنوان نیروی سپاه پاسداران به جبهه‌های نبرد در منطقه اسلام‌آباد غرب شتافت و در دوران دفاع مقدس بر اثر واژگونی خودرو در تاریخ دهم آبان‌ماه سال ۱۳۶۲ از ناحیه سر به درجه جانبازی نائل آمد.

شهید مولوی نیشابوری پس از سال‌ها تحمل مشکلات ناشی از جراحات جنگ، پنجم آبان‌ماه امسال به خیل یاران شهیدش پیوست.

امروز مراسم تشییع این جانباز ۷۰ درصد با حضور جمعی از همرزمان و مردم شهید پرور مشهد از بنای مهدیه واقع در خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر رضوی برگزار شد و سپس پیکر مطهر این شهید والامقام پس از طواف در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در قطعه ۱۴ گلزار شهدای بهشت رضا (ع) در جوار یاران شهیدش به خاک سپرده شد.