نوسانات برق در استان بوشهر کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خضر فقیه ظهر یکشنبه در نشست تعامل، تفاهم و هم‌اندیشی در راستای اجرا کردن مطالبات مردمی با شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اظهار داشت: نوسانات برق از جمله مواردی است که تاکنون خسارات‌های جبران ناپذیری را در استان به جای گذاشته است.

مسئول مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اضافه کرد: شایسته از مسئولین ذیربط در راستای بهتر شدن هرچه بهتر کیفیت برق در استان بوشهر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه استان بوشهر یکی از استان‌های خودکفا از نظر تولید برق در کشور محسوب می‌شود تصریح کرد: گسترش فرهنگ صرفه جویی برق در جهت برخورداری هرچه بهتره آیندگان از این نعمت امری مهم به شمار می‌رود.