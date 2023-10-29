به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سعادتی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری اجتماع بین‌المللی ده هزار نفری دانش آموزان دختر به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی در تبریز، خبر داد.

سعادتی با بیان اینکه اجتماع بزرگ نسل طوفان، هشتم آبان ماه، همزمان با روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این اجتماع با حضور ۱۰ هزار دانش‌آموز به نیت ده هزار شهید استان در آستانه برگزاری برنامه محوری کنگره ملی به همین نام در سالن پورشریفی تبریز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به خواهر خواندگی شهر تبریز با غزه، در جهت محکومیت جنایات رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی، نوجوانان استان در این اجتماع با نوجوانان غزه ابراز همدردی خواهند کرد و در این راستا مهمانانی از دانش آموزان فلسطینی نیز خواهیم داشت.

وی، ضمن قدردانی از دستگاه‌های مشارکت کننده در امر برگزاری این مراسم از سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز و سازمان بسیج دانش آموزی، گفت: صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی که همواره در پوشش فعالیت‌های دستگاه تعلیم و تربیت استان همراهی ویژه‌ای داشته است، نسبت به پخش زنده این اجتماع اقدام خواهد کرد و این مراسم توسط شبکه‌های ملی و بین‌المللی نظیر العالم، المنار، پرس تی وی و سحر پوشش داده خواهد شد.

سعادتی در پایان با اشاره به اهمیت کارکرد رسانه در دنیای امروز، خاطرنشان کرد: رسانه‌های استان در پوشش این اجتماع بزرگ، نقش کلیدی خواهند داشت و از این رو برای پوشش آن ازخبرنگاران و عکاسان دعوت بعمل می‌آید.