سید هادی طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خراسان رضوی ۵۲ حزب سیاسی دارد که از این تعداد ۳۸ حزب فعالیت استانی و ۱۴ حزب فعالیت در سطح ملی دارند.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: خراسان رضوی از جمله استان‌هایی است که دارای قومیت‌ها و مذاهب مختلف است و همین ویژگی انگیزه مشارکت در انتخابات را در استان افزایش داده است. فضا در این استان آماده فعالیت‌های انتخاباتی است.



طباطبایی افزود: ما همواره در سطح استان - بجز شهر مشهد- انگیزه مشارکت در انتخابات بالایی داشتیم که بخشی از آن به تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی بر می‌گردد و همه این ویژگی‌ها در نهایت از ظرفیت‌های نظام اسلامی است و انتخابات حق مردم است.



وی گفت: این اولین انتخابات پس از اغتشاشات است و دشمن با تکیه بر قدرت نفوذ شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی مشغول فعالیت است و با تمام توان وارد صحنه شده است تا با دروغ‌های مختلف مردم را مأیوس کند، اما ما آرای مردم حق الناس می‌دانیم و آن را ضمانت می‌کنیم و با تمام وجود از آرا حمایت می‌کنیم.

طباطبایی اضافه کرد: هرکس از فیلترهای هیأت نظارت عبور کند برای ما عزیز و محترم است و قانون را اجرا خواهیم کرد. بارها تاکید کردم اجازه نخواهیم داد امکانات دولتی له یا علیه کاندیدایی استفاده شود و فضا به صورت عادلانه در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.



معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: امسال قانون راهکارهایی بر میزان هزینه کرد کاندیداها پیش بینی کرده است تا منجر به این نشود که رأیی خرید و فروش شود یا امکانات ویژه ای در اختیار کسی باشد و دیگری نباشد و مهم‌تر اینکه فرایند تبلیغات شفاف باشد.

وی در خصوص سیمای انتخاباتی خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی ۱۸ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد که از این تعداد ۵ نماینده از حوزه انتخابیه مشهد، کلات و ۱۳ نماینده از دیگر شهرستان‌های استان می‌باشند. همچنین ۱۲ حوزه انتخابیه اصلی و دیگر شهرستان‌ها به عنوان حوزه فرعی در انتخابات شناخته می‌شوند.