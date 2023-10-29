دستگیری قاتل فراری در تهران توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کرمی اظهار کرد: پس از قتل نوجوان ۱۷ ساله‌ای در شهر کرمانشاه توسط دوست ۱۶ ساله‌اش، رسیدگی به موضوع و دستگیری قاتل در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: کاراگاهان پلیس آگاهی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل در یکی از محلات شهر تهران شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی و همکاران خود در مرکز کشور طی عملیاتی غافلگیرانه این فرد را دستگیر و به کرمانشاه منتقل کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمانشاه افزود: متهم دستگیر شده با وجود انکارهای اولیه در نهایت به قتل دوستش اعتراف و عنوان کرد به خاطر طلب سه میلیون ریالی که از مقتول داشته و او حاضر به پس دادنش نبوده است دچار اختلاف شده است.

وی یادآوری کرد: طبق اظهارات متهم به قتل، کری خوانی وی و مقتول در فضای مجازی در نهایت منجر به قرار برای ملاقات حضوری برای نزاع می‌شود که در این درگیری فرد قاتل یک ضربه به کنار گردن مقتول می‌زند و همین ضربه باعث فوت وی می‌شود.

سرهنگ کرمی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و معرفی قاتل دستگیر شده به دستگاه قضائی برای سیر مراحل قانونی خبر داد.