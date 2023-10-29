  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۲

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

دستگیری قاتل فراری در تهران توسط پلیس

دستگیری قاتل فراری در تهران توسط پلیس

کرمانشاه- رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمانشاه از دستگیری قاتل ۱۶ ساله که پس از ارتکاب قتل دوست ۱۷ ساله خود در کرمانشاه به تهران گریخته بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کرمی اظهار کرد: پس از قتل نوجوان ۱۷ ساله‌ای در شهر کرمانشاه توسط دوست ۱۶ ساله‌اش، رسیدگی به موضوع و دستگیری قاتل در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: کاراگاهان پلیس آگاهی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل در یکی از محلات شهر تهران شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی و همکاران خود در مرکز کشور طی عملیاتی غافلگیرانه این فرد را دستگیر و به کرمانشاه منتقل کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمانشاه افزود: متهم دستگیر شده با وجود انکارهای اولیه در نهایت به قتل دوستش اعتراف و عنوان کرد به خاطر طلب سه میلیون ریالی که از مقتول داشته و او حاضر به پس دادنش نبوده است دچار اختلاف شده است.

وی یادآوری کرد: طبق اظهارات متهم به قتل، کری خوانی وی و مقتول در فضای مجازی در نهایت منجر به قرار برای ملاقات حضوری برای نزاع می‌شود که در این درگیری فرد قاتل یک ضربه به کنار گردن مقتول می‌زند و همین ضربه باعث فوت وی می‌شود.

سرهنگ کرمی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و معرفی قاتل دستگیر شده به دستگاه قضائی برای سیر مراحل قانونی خبر داد.

کد مطلب 5924665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها