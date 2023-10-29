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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

تغییر مدیریتی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

تغییر مدیریتی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

طی حکمی از سوی مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) سرپرست دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سعید چلندری مدیرعامل شهر فرودگاهی امام (ره)، بهزاد زینالی به‌عنوان سرپرست دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) منصوب شد.

زینالی جایگزین مجتبی ثابتی می‌شود که پیش از این عضو هیئت مدیره و سرپرست دفتر امور مناطق آزاد بود.

چلندری در حکم ابلاغ با تاکید بر برنامه‌ریزی منظم و تعامل با کارشناسان حوزه مربوطه و سایر بخش‌ها، ارگان‌ها و نهادهای شهر فرودگاهی و همچنین هماهنگی با معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری، خواستار پیگیری اهداف ترسیمی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و ارائه گزارش منظم شده است.

کد مطلب 5924670
زهره آقاجانی

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