تغییر مدیریتی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سعید چلندری مدیرعامل شهر فرودگاهی امام (ره)، بهزاد زینالی به‌عنوان سرپرست دفتر امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) منصوب شد.

زینالی جایگزین مجتبی ثابتی می‌شود که پیش از این عضو هیئت مدیره و سرپرست دفتر امور مناطق آزاد بود.

چلندری در حکم ابلاغ با تاکید بر برنامه‌ریزی منظم و تعامل با کارشناسان حوزه مربوطه و سایر بخش‌ها، ارگان‌ها و نهادهای شهر فرودگاهی و همچنین هماهنگی با معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری، خواستار پیگیری اهداف ترسیمی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و ارائه گزارش منظم شده است.