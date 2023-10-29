به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی ظهر یکشنبه در مجمع سالیانه هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان زنجان با تاکید بر اینکه فدراسیون تلاش دارد تا به همه برنامه‌های خود جامه عمل بپوشاند، اظهار کرد: خوشبختانه امسال توانستیم با این رویکرد ۹۰ درصد از برنامه‌های خود را محقق کرده و به جامعه هدف خود در حوزه ورزش خدمات کنیم.

وی از ساماندهی بیش از ۹۰۰۰ ورزشکار بیماران خاص و پیوند اعضاء در کشور خبر داد و افزود: بیشترین آمار ورزشکاران ساماندهی شده مربوط به بیماران تالاسمی و پیوند اعضاء بوده و معتقدیم فعالیت در این عرصه بسیار ارزشمند است؛ چرا که تلاش می‌شود تا این افراد با حضور در عرصه ورزش بتوانند زندگی به مراتب راحت‌تری را با توجه به شرایط جسمانی که دارند، پشت سر بگذارند.

موسوی با یادآوری اینکه جامعه هدف این فدراسیون مشتمل بر پنج گروه بیماران ام.اس، هموفیلی، تالاسمی، همودیالیز و دیابت است، تصریح کرد: معتقدیم با وجود آمار قابل توجه ۹۰۰۰ نفر ورزشکار سازمان یافته تحت پوشش این فدراسیون، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و باید تلاش کنیم تا افراد بیشتری را ترغیب به حضور در عرصه ورزش و فعالیت در این حیطه کنیم.

دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در ادامه به رویدادهای ورزشی پیش رو اشاره و از برگزاری رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال پیوند اعضا طی سال آینده به میزبان ایتالیا خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های این فدراسیون توسعه ورزش همگانی بوده و تلاش می‌کنیم با اطلاع‌رسانی در این حوزه، نسبت به تحقق این مهم گام‌های بلندی برداریم.

غفار امانی، معاون امور ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان در این جلسه، موفقیت‌های کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی را یک افتخار تاریخی برای ورزش ایران اسلامی قلمداد کرد و گفت: کسب عنوان دومی این بازی‌ها و قرار گرفتن بالاتر از کشورهایی چون ژاپن و کره‌جنوبی حاکی از تلاش فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی است که در حوزه جانبازان، معلولان و افرادی که با شرایط خاص در حوزه ورزش فعالیت می‌کنند، است.

محمدرضا طهماسبی، رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان زنجان نیز در این جلسه با یادآوری اینکه از ۳۳۱ بیمار خاص و پیوند اعضاء که در حوزه ورزش فعالیت دارند، ۷۵ نفر منتخب رقابت‌های قهرمانی کشور و ۱۲ نفر نیز عضو تیم‌ملی هستند، خاطرنشان کرد: این آمار حاکی از بالا بودن سطح فنی ورزشکاران زنجانی است.