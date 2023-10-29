سازه های آبخیزداری بندرلنگه بیش از ۵ میلیون مترمکعب آبگیری شد

حمید حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ذخیره بارش ها در آبگیرهای احداثی منابع طبیعی هرمزگان گفت: طی بارش باران تعداد ۲۷ سازه آبخیزداری شهرستان آبگیری حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته اند.

حسین پور با اشاره به بارندگی های اخیر افزود: بایستی به نحوی در جهت کاهش خسارت بارندگیهای سیل آسا برنامه‌ریزی نمود تا در جهت افزایش پوشش گیاهی و تقویت سفره های آب زیرزمینی و در نهایت افزایش تولید کشاورزی و امنیت غذایی اقدام شود.

رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری بندرلنگه تاکید کرد: مجموعه فعالیت های آبخیزداری به منظور اعمال مدیریت حوزه های آبخیز علاوه بر اهدافی چون حفاظت از عرصه های طبیعی، مهار سیل، کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از پر شدن سدها و مخازن از رسوبات، مهار روانابها و استحصال آب و پایدار سازی منابع آبی چاهها، چشمه ها و قنوات به عنوان مهمترین نیاز کشاورزان، مرتعداران، دامداران و دیگر آبخیز نشینان و بهره برداران حوزه های آبخیز مد نظر قرار می گیرد.

حسین پور ابرازداشت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه طی سالیان گذشته پتانسیل های آبخیزداری منطقه را با اهداف فنی و جامع خود هماهنگ کرده و از این پتانسیل جهت دستیابی به اهدافی که همان، کنترل فرسایش و رسوب، حفظ و احیای پوشش گیاهی، تامین آب کشاورزی، توسعه و تولید پایدار کشاورزی و امنیت غذایی و در نهایت عمران و آبادانی منطقه است استفاده کرده است.

توقف عملیات برداشت غیرمجاز در منطقه کوهین بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه از توقف عملیات برداشت غیرمجاز در منطقه کوهین بخش مرکزی خبر داد.

حسین پور گفت: این اقدام در چارچوب ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که یکی از مهم ترین وظایف سازمانی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان است، با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت در کوهین بخش مرکزی از برداشت غیر مجاز در منطقه جلوگیری شد