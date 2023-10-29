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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

رییس منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بندرلنگه:

سازه های آبخیزداری بندرلنگه بیش از ۵ میلیون مترمکعب آبگیری شد

سازه های آبخیزداری بندرلنگه بیش از ۵ میلیون مترمکعب آبگیری شد

بندر لنگه - رییس منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بندرلنگه از آبگیری ۵ میلیون و ۴۷۰ هزار مترمکعبی سازه های آبخیزداری شهرستان بندرلنگه طی بارندگی های اخیر خبرداد.

حمید حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ذخیره بارش ها در آبگیرهای احداثی منابع طبیعی هرمزگان گفت: طی بارش باران تعداد ۲۷ سازه آبخیزداری شهرستان آبگیری حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته اند.

حسین پور با اشاره به بارندگی های اخیر افزود: بایستی به نحوی در جهت کاهش خسارت بارندگیهای سیل آسا برنامه‌ریزی نمود تا در جهت افزایش پوشش گیاهی و تقویت سفره های آب زیرزمینی و در نهایت افزایش تولید کشاورزی و امنیت غذایی اقدام شود.

رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری بندرلنگه تاکید کرد: مجموعه فعالیت های آبخیزداری به منظور اعمال مدیریت حوزه های آبخیز علاوه بر اهدافی چون حفاظت از عرصه های طبیعی، مهار سیل، کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از پر شدن سدها و مخازن از رسوبات، مهار روانابها و استحصال آب و پایدار سازی منابع آبی چاهها، چشمه ها و قنوات به عنوان مهمترین نیاز کشاورزان، مرتعداران، دامداران و دیگر آبخیز نشینان و بهره برداران حوزه های آبخیز مد نظر قرار می گیرد.

حسین پور ابرازداشت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه طی سالیان گذشته پتانسیل های آبخیزداری منطقه را با اهداف فنی و جامع خود هماهنگ کرده و از این پتانسیل جهت دستیابی به اهدافی که همان، کنترل فرسایش و رسوب، حفظ و احیای پوشش گیاهی، تامین آب کشاورزی، توسعه و تولید پایدار کشاورزی و امنیت غذایی و در نهایت عمران و آبادانی منطقه است استفاده کرده است.

توقف عملیات برداشت غیرمجاز در منطقه کوهین بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرلنگه از توقف عملیات برداشت غیرمجاز در منطقه کوهین بخش مرکزی خبر داد.

حسین پور گفت: این اقدام در چارچوب ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که یکی از مهم ترین وظایف سازمانی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان است، با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت در کوهین بخش مرکزی از برداشت غیر مجاز در منطقه جلوگیری شد

کد مطلب 5924699

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