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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

هوای ۷ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

هوای ۷ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

اهواز- بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در هفت شهر استان خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (هفتم آبان ماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۴۱، اهواز و دشت آزادگان ۱۳۹، شوشتر ۱۳۶، خرمشهر ۱۲۵، شادگان ۱۱۹، شوش ۱۰۳ AQI گزارش شده است.

این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (وضعیت نارنجی) است که بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

کد مطلب 5924700

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