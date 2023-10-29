به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مانور لحظه صفر مدیریت بحران در شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان پردیس یک مرکز جمعیتی مهم در شرق تهران است و مخاطرات جدی را از منظر زلزله و سیل و حوادث انسان ساخت دارد بر این اساس امروز یکشنبه هفتم آبان ما ه برای مانور لحظه صفر رأس ساعت شش صبح در این منطقه حاضر شدیم و ساعت هشت صبح فراخوان اعلام و با صدور دستور فرماندار جلسه آغاز شد تا میزان آمادگی دستگاه‌ها را برای مقابله با حوادث بسنجیم.

یزدی مهر در تشریح جزئیات بیشتر این مانور با اشاره به اینکه با اعلام فراخوان، دستگاه‌ها به موقع در محل حاضر و تمام امکانات را پای کار آوردند گفت: با توجه به موقعیت و وجود ساختمان‌های بلند مرتبه این شهرستان سناریو بر اساس یک مانور ترکیبی اعم از وقوع زلزله شش ریشتری، آتش سوزی در طبقات بالایی برج‌های مسکونی و جستجو، نجات و آوار و خاکبرداری در حوزه پردیس واقع در فاز ۱۱ چیده شده بود.

وی با بیان اینکه این مانور بیشتر در حوزه جستجو و نجات و مقابله با حریق‌های احتمالی در ساختمان‌های بلند مرتبه در زمان زلزله برگزار شد افزود: طبق بررسی‌های انجام شده ارزیابی مثبتی را از خدمات و اقدامات دستگاه‌ها داشتیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با بیان اینکه ما باید در شرایط عادی تدابیری را اتخاذ کنیم که توأم با رفتارهای پیشگیرانه باشد و اجازه ورود به بحران را ندهیم افزود: اگر مدیران ظرفیت‌های شهرستان‌ها را به خوبی بشناسند و با استفاده از روش‌های مقابله با مخاطرات تمرین داشته باشند و بدانند چه نیازهایی را در سطوح مختلف در زمان بحران داریم، می‌توانیم برای شرایط بحران برنامه ریزی کنیم.

یزدی مهر از مکلف شدن همه دستگاه‌های شهرستان پردیس برای ارائه برنامه شرایط اضطراری خود در سطوح مختلف به فرماندار خبر داد و عنوان کرد: ضروری است که مانور به عنوان یک موضوع مهم همواره در دستور کار دستگاه‌ها قرار داشته باشد.

وی بر رصد و پایش زیرساخت‌های شهرستان تاکید کرد و گفت: در این راستا نیازمندی‌ها باید از دستگاه‌های مادر و تخصصی تأمین و برای حوادث احتمالی کنند آمادگی و تمرین کافی را داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران در خصوص اطفای حریق در برج‌های مسکونی پردیس نیز بیان کرد: مهم‌ترین موضوع اطفای حریق در تمام فازهای پردیس، تقویت شیرهای «هیدرانت» است و نیازمند این هستیم که تأمین این شیرها توسط شرکت آب و فاضلاب شهرستان در کنار هر برج انجام و توسعه پیدا کنند که اگر آتش سوزی شد آتش نشان‌ها از طریق شیرهای «هیدرانت» عملیات اطفا را انجام دهند.

یزدی مهر در ادامه بر ضرورت تقویت و توسعه ظرفیت‌های خدمت رسانی دستگاه‌ها مثل هلال احمر و اورژانس در این شهرستان تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی برای شرایط اضطرار در استان تهران در دستور کار باشد.