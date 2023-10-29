ضرورت نوسازی ناوگان هوایی/ تاکسی هوایی راه نیفتاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با سرپرست اداره کل فرودگاه‌های مازندران، اظهار کرد: اگر بناست که بخش‌های خدماتی و عمرانی فرودگاه‌ها به بخش‌های خصوصی واگذار شود خوب است ولی باید ضوابط به‌خصوص ایمنی حتماً رعایت شود و رضایت مردم اصل باشد.

وی خواستار نوسازی ناوگان هوایی و ایمن‌سازی شد و گفت: سن ناوگان هوایی ما بالاست و باید جوان سازی و نوسازی آن در اولویت بخش خصوصی قرار گیرد.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد: اقتصادی کردن فرودگاه مهم است و توجه به صادرات، اعمال نظارت و جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف کاری باید در دستور کار قبرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران داشتن یک فرودگاه مجهز با پروازهای متعدد را لازمه توسعه گردشگری استان دانست و تاکید کرد: همچنین باید به مسئله پرواز درون استانی نیز توجه شود.

امام جمعه ساری خواستار افزایش تعداد پروازها به‌خصوص به مشهد و تهران شد و خاطرنشان کرد: استاندار مازندران به فکر راه اندازی تاکسی هوایی بود اما هنوز عملاً کاری انجام نشده است.

این مسئول با بیان اینکه اولویت اول سیاست حمل و نقل باید روی قطار پرسرعت باشد، اعلام کرد: سرمایه‌گذاری روی ریل پرسرعت خواسته و اولویت اصلی ماست و در حال حاضر در دنیا قطارهایی با سرعت ۴۰۰ کیلومتری فعال هستند حال ما اگر قطاری با سرعت ۲۰۰ کیلومتری را به مشهد فعال کنیم خوب است.

وی همچنین تصریح کرد: فرودگاه را باید از نظر تجهیزات، ایمن‌سازی، وسعت توسعه داد و پروازهای استانی به مقصد مراکز استان‌های دیگر را فعال کنید و مراقب انحصاری شدن شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری باشید.